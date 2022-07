Doktor Paczos: mamy do czynienia z czymś, co należy zacząć nazywać kryzysem kosztów życia

"Mamy do czynienia z kryzysem kosztów życia"

- W tej chwili mamy do czynienia z czymś, co uważam, że należy zacząć nazywać kryzysem kosztów życia. W tej chwili te koszty życia są około jednej piątej wyższe niż przed pandemią COVID-19. Inflacja to jest wzrost cen. Jeżeli ustabilizuje się na poziomie 14 czy 15 procent, to ceny nadal będą rosły. Żeby ceny przestały rosnąć, to potrzebujemy inflacji około 2 - 2,5 procent. To zajmie co najmniej dwa lata - wskazał.