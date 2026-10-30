Świat Pomoc humanitarna dla mieszkańców Ołeszek. Są specjalne autobusy do ewakuacji Oprac. Aleksandra Sapeta Adam Styczek Zespół autorów |

Tragedia humanitarna w Ołeszkach. Relacja Tomasza Pupca Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT

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W czwartek Rosja i Ukraina poinformowały, że zakończono rozminowywanie terenu wokół Ołeszek i rozpoczęto kolejny etap operacji, aby dostarczyć pomoc mieszkańcom oraz umożliwić niektórym opuszczenie miasta.

W tym celu w piątek spotkali się ukraiński komisarz do spraw praw człowieka Dmytro Lubinets oraz jego rosyjska odpowiedniczka Yana Lantratova.

W Ołeszkach panuje głód, mieszkańcy pozbawieni są też dostępu do wody pitnej Źródło zdjęcia: PAP/EPA

Według rosyjskiej gazety "Izwiestia" konwojowi humanitarnemu towarzyszą reporterzy z takich krajów jak Francja, Włochy, Rosja, Ukraina i Stany Zjednoczone. Biały Dom zapowiadał wcześniej, że miejscowość odwiedzą cywilni urzędnicy z obu stron, a wizytę dokumentować będzie ekipa telewizyjna amerykańskiej stacji Newsmax.

Działanie to jest wynikiem trwających od tygodni starań o zorganizowanie akcji pomocy dla mieszkańców, którzy głodują i pozbawieni są dostępu do wody pitnej. Rosjanie zajęli Ołeszki wkrótce po inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Ewakuacja mieszkańców Ołeszek

Ukraiński komisarz poinformował w porannym wpisie, że obecnie przebywa w Armiańsku, skąd we współpracy z rosyjską komisarz, koordynowane są dalsze działania w ramach tej misji.

"Wszystko zostało przygotowane zgodnie z najwyższymi standardami. Dostarczamy pomoc humanitarną mieszkańcom Ołeszek. Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie, by pomoc ta dotarła do każdej osoby w potrzebie. Szczególną uwagę poświęcamy osobom starszym, niepełnosprawnym oraz wszystkim, którzy nie są w stanie samodzielnie zadbać o siebie ze względu na stan zdrowia lub inne okoliczności" - napisał na platformie X.

Jak dodał, przygotowano 25 autobusów dla łącznie 750 osób, a także karetki pogotowia dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

"Kolejnym, równie ważnym priorytetem jest zapewnienie cywilom możliwości opuszczenia miasta. Każdy, kto zechce opuścić Ołeszki, będzie miał możliwość zrobienia tego w bezpieczny sposób. Jednocześnie osoby, które zdecydują się pozostać, będą mogły to zrobić i otrzymają wszelką niezbędną pomoc humanitarną" - oświadczył ukraiński komisarz.

"Na tym etapie równie ważne jest, aby obie strony przestrzegały zawieszenia broni" - dodał.

Humanitarian Mission in Oleshky: Delivering Humanitarian Aid to Everyone in Need



ℹ️ We are currently in Armiansk, working alongside Russian Human Rights Commissioner Yana Lantratova and coordinating further steps within the framework of this mission. Journalists from three… pic.twitter.com/tNeJdHznPV — Dmytro Lubinets (@lubinetzs) October 30, 2026 Rozwiń

Rosyjskie agencje informacyjne ‌zacytowały Lantratową, która powiedziała, że Moskwa i Kijów dotrzymują zawartych porozumień, a zawieszenie broni jest utrzymywane.

Kryzys humanitarny w Ołeszkach

Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi dojazdowe do miasta zostały zaminowane i stale operowały tam rosyjskie drony, utrudniając mieszkańcom opuszczenie tych terenów.

Według władz w Kijowie sytuacja ludzi w Ołeszkach jest dramatyczna. USA potwierdziły, że bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa tam około 2 tysiące osób, w tym 50 dzieci.

Pierwsza dama USA Melania Trump oznajmiła we wtorek, że uzgodniony z jej pomocą rozejm w Ołeszkach został rozszerzony poza miejscowość, by umożliwić dojazd konwojów humanitarnych.

We wtorek dziennik „Financial Times” przekazał, że mieszkańcy Ołeszek, którzy zgodzą się na ewakuację w ramach lokalnego zawieszenia broni, będą najpierw przewożeni na Krym lub do Rosji, zanim będą mogli wrócić na tereny kontrolowane przez Ukrainę.

W ubiegły piątek Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać walki w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Biały Dom dodał, że doprowadziła do tego Melania Trump.

Rozejm w Ołeszkach, który rozpoczął się 27 października o godzinie 3 czasu ukraińskiego, ma potrwać do 1 listopada do godziny 22.59.