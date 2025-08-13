Pisarski: Trump bardzo chce utrzymywać relacje z Putinem Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Donald Trump i Władimir Putin spotkają się w piątek w mieście Anchorage na Alasce, by rozmawiać o możliwym zakończeniu wojny w Ukrainie, wywołanej rosyjską agresją. Będzie to pierwsze spotkanie prezydentów USA i Rosji od chwili, gdy Trump ponownie został wybrany na prezydenta.

Debata TVN24+

Czy rozmowy przyniosą przełom? Na ten temat porozmawiają były p.o szefa Agencji Wywiadu i były ambasador RP w Seulu - płk Andrzej Derlatka, dyrektor warszawskiego biura Atlantic Council Aaron Korewa oraz dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk. Debatę "Trump-Putin: trwały pokój czy przyszła wojna?" poprowadzi Monika Tomasik. Transmisja już dziś o godzinie 15.00 w TVN24+.

Od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę minęło prawie 3,5 roku. Bilans wojny jest tragiczny: według Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców pomocy potrzebuje obecnie około 12,7 mln osób, w tym blisko 2 mln dzieci. Rosja nielegalnie zajmuje około 20 proc. terytorium Ukrainy - wynika z danych OSW.