Czarnoskóry student brutalnie pobity i zamordowany na duńskiej wyspie. "To bardzo skomplikowany przypadek"

Brutalne morderstwo czarnoskórego 28-latka, do którego doszło w zeszłym miesiącu na wyspie Bornholm, wstrząsnęło Danią. Dodatkowe emocje wzbudza fakt, że jeden z oskarżonych to neonazista, z wytatuowaną swastyką. Wielu Duńczyków jest przekonanych, że zabójstwo było aktem rasizmu, pojawiają się nawet porównania do śmierci George'a Floyda. Miejscowa policja wciąż utrzymuje jednak, że motywem zbrodni nie była nienawiść rasowa.