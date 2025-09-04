Czego oczekujemy od Unii Europejskiej? Najnowszy Eurobarometr

Eurobarometr: większość Polaków popiera działania Brukseli na rzecz demokracji i praworządności Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS

68 procent Europejczyków chce, by Unia Europejska silniej angażowała się w ochronę obywateli przed globalnymi kryzysami, a 90 procent uważa, że państwa członkowskie powinny wspólnie stawiać czoła wyzwaniom.

77 procent respondentów jest zdania, że Unia Europejska potrzebuje większych środków finansowych, aby sprostać zmieniającemu się otoczeniu geopolitycznemu.

Jako priorytety dla Unii badani wskazują przede wszystkim obronność i bezpieczeństwo (37 procent) oraz konkurencyjność gospodarczą i przemysł (32 procent).

78 procent ankietowanych opowiada się za finansowaniem większej liczby projektów na szczeblu unijnym, a 91 procent oczekuje, że Parlament Europejski będzie miał pełną kontrolę nad wydatkami.

Co Polacy sądzą o Unii

W Polsce 43 procent respondentów uważa, że rola Unii powinna być większa, 35 procent, że ma pozostać bez zmian, a co piąty badany, że powinna zostać ograniczona. Jednocześnie 86 procent Polaków popiera większą jedność wewnątrz UE, a 80 procent - dodatkowe finansowanie.

Priorytetem dla polskich respondentów jest obronność i bezpieczeństwo (44 procent), a następnie bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo (31 procent).

- Obywatele UE chcą, by Europa skupiła się na bezpieczeństwie i gospodarce. Szukają stabilności i oczekują silnego, zjednoczonego głosu Europy - powiedziała cytowana w komunikacie przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola o wynikach badania.

Wynika z niego także, że 72 procent Europejczyków uważa, iż działania Unii mają wpływ na ich codzienne życie, z czego połowa ocenia go pozytywnie. W Polsce odsetek ten wynosi 77 procent, a aż 85 procent ankietowanych jest zdania, że członkostwo przyniosło krajowi korzyści.

Badanie przeprowadzono od 5 do 29 maja 2025 roku we wszystkich państwach członkowskich na próbie ponad 26 tysięcy osób.

