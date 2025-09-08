Wydalili białoruskiego dyplomatę. MSZ: to szpieg

Petr Fiala o nielegalnej migracji Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O wydaleniu białoruskiego szpiega mającego status dyplomatyczny czeski resort dyplomacji poinformował na platformie X. Podkreślono, że nie będzie tolerancji dla wykorzystywania dyplomatycznego statusu dla celów szpiegowskich. Białorusin ma 72 godziny na opuszczenie Republiki Czeskiej.

Diplomacy defends us. We declared a Belarusian diplomat working for the intelligence services persona non grata. We will not tolerate the abuse of diplomatic cover for espionage. pic.twitter.com/XmDpPVVHXJ — Czech Ministry of Foreign Affairs (@CzechMFA) September 8, 2025 Rozwiń Źródło: X

Czeski kontrwywiad, czyli Służba Bezpieczeństwa Informacji (BIS), poinformował, że białoruska służba wywiadowcza KGB (Państwowy Komitet Bezpieczeństwa) budowała na terenie państw europejskich sieć wywiadowczą, ale jej wysiłki zostały zauważone przez służby innych państw.

"To kolejny z wielu przypadków, które pokazują, jak ważna w obecnej sytuacji jest międzynarodowa współpraca. Jest to również odpowiedź dla tych, którzy twierdzą, że współpraca służb wywiadowczych rzekomo nie funkcjonuje" - skomentował w komunikacie szef kontrwywiadu generał Michal Koudelka.

Białoruska sieć agentów

Wspólny zespół europejskich wywiadowców ujawnił między innymi członków i współpracowników KGB działających w kilku krajach europejskich, wśród których był na przykład były zastępca szefa mołdawskich służb wywiadowczych (SIS). Miał on przekazywać białoruskiej KGB tajne informacje.

Zdaniem BIS Białorusini z powodzeniem budowali sieć agentów przede wszystkim dzięki możliwości swobodnego poruszania się po Europie. Koudelka zaapelował o ograniczenie możliwości swobodnego przemieszczania się akredytowanych dyplomatów z Rosji i Białorusi na terytorium strefy Schengen. Szef BIS uważa, że wywiady tych państw nadal starają się wykorzystywać przykrywkę dyplomatyczną do swoich działań wywiadowczych i będą dążyć do dalszego zwiększania swojej obecności w Europie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD