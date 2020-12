Parlament uchwalił poprawki do ustawy kościelnej mimo protestów. "Naprawiły niesprawiedliwość"

We wtorek parlament Czarnogóry przegłosował zapowiadane przez nowe proserbskie władze kraju poprawki do ustawy kościelnej. Dotychczasowa wersja tego aktu prawnego wywoływała wielką irytację wśród członków wspólnoty serbskiej w Czarnogórze i wiernych Serbskiej Cerkwi Prawosławnej.

Do przegłosowania poprawek doszło mimo poniedziałkowego protestu, kiedy to tysiące przeciwników nowelizacji ustawy kościelnej zebrały się przed budynkiem parlamentu w Podgoricy oskarżając nowy rząd o ponowne wpychanie Czarnogóry w objęcia Serbii. Protestujący skandowali "Zdrada!" i "Tu nie Serbia!". W trakcie wiecu nie doszło do aktów przemocy.