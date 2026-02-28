Co robił Trump w czasie ataku na Iran? Pokazali zdjęcie

Prezydent Donald Trump w białej czapce z daszkiem i napisem "USA" odbiera meldunki na temat sytuacji w Iranie. Jego twarz jest poważna, widać na niej skupienie. Koło prezydenta siedzi m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio. Takie zdjęcie opublikował w sobotę późnym wieczorem (czasu polskiego) Biały Dom:
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran. Przywódcy tych krajów zapowiadają kolejne uderzenia i twierdzą, że najwyższy przywódca duchowy i polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei został zabity (przeciwne informacje przekazywała strona irańska).
Trump na portalu Truth Social potwierdził śmierć przywódcy Iranu. "Jest to największa szansa dla narodu irańskiego na odzyskanie swojego kraju" - skomentował.
Co się dzieje w Iranie i na Bliskim Wschodzie? Najnowsze informacje o sytuacji po atakach na Iran znajdziesz w relacji na żywo tvn24.pl >>>
Autorka/Autor: /lulu
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Biały Dom