Co robił Trump w czasie ataku na Iran? Pokazali zdjęcie

Prezydent Donald Trump w białej czapce z daszkiem i napisem "USA" odbiera meldunki na temat sytuacji w Iranie. Jego twarz jest poważna, widać na niej skupienie. Koło prezydenta siedzi m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio. Takie zdjęcie opublikował w sobotę późnym wieczorem (czasu polskiego) Biały Dom:

President Donald J. Trump Monitors U.S. Military Operations in Iran: Operation Epic Fury, February 28, 2026 pic.twitter.com/OfnMkmBZ8G — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026 Rozwiń

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran. Przywódcy tych krajów zapowiadają kolejne uderzenia i twierdzą, że najwyższy przywódca duchowy i polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei został zabity (przeciwne informacje przekazywała strona irańska).

Trump na portalu Truth Social potwierdził śmierć przywódcy Iranu. "Jest to największa szansa dla narodu irańskiego na odzyskanie swojego kraju" - skomentował.

"Khamenei, one of the most evil people in History, is dead. This is not only Justice for the people of Iran, but for all Great Americans, and those people from many Countries throughout the World, that have been killed or mutilated by Khamenei..." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/oXZTFGg5pS — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026 Rozwiń

