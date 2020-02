Chwaliła się, że uciekła z kwarantanny. Przyszła do niej policja

Jak podają media, przymusowej hospitalizacji Anny Iljinej chce główna lekarz sanitarna Petersburga Natalia Baszkietowa. Skierowany w sprawie krnąbrnej pacjentki pozew został jednak cofnięty, ponieważ złożono go w sądzie niewłaściwym dla miejsca zamieszkania kobiety. W pozwie jako strona zainteresowana wystąpił szpital zakaźny im. Botkina w Petersburgu i jeden z miejskich komisariatów policji.

Ewakuacja Rosjan z chińskiego Wuhan do obwodu tiumeńskiego

"Iljina unika rozmów z pracownikami medycznymi i odmawia dobrowolnego powrotu do szpitala chorób zakaźnych. Jej badanie lekarskie nie zostało w pełni zakończone, co może prowadzić do rozprzestrzeniania się niebezpiecznej choroby zakaźnej" - napisała w pozwie Baszkietowa.