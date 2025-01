Obalony mit prawicowej "lojalnej bazy"

"Prorosyjski kandydat Zoran Milanović zapewnił sobie drugi mandat po zdobyciu niemal trzykrotnie większej liczby głosów niż jego kontrkandydat (Dragan Primorac - red.)" - zauważył portal Politico. Dodał, że "Milanović pozostaje najbardziej popularnym politykiem w Chorwacji, a jego prorosyjska i antyzachodnia retoryka wyraźnie kontrastuje z faktem, że to on wprowadził swój kraj - jako premier - do Unii Europejskiej".