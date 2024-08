Pasażer wypadł za burtę statku wycieczkowego "Explorer of the Seas" u wybrzeży Chorwacji. Po kilku dniach poszukiwań mężczyzny nadal nie odnaleziono - podaje "Independent".

Jak pisze brytyjski "Independent", do zdarzenia doszło w piątek na pokładzie statku "Explorer of the Seas" firmy Royal Caribbean. Wycieczkowiec był właśnie w swoim przedostatnim, szóstym dniu wyprawy wokół wybrzeży Grecji i Chorwacji. Portal podaje, że mężczyzna narodowości brytyjskiej wypadł za burtę we wczesnych godzinach porannych, co rozpoczęło natychmiastową akcję poszukiwawczą na Adriatyku.