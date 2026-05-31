Świat Zawalił się szyb nielegalnej kopalni. Są ranni i ofiary śmiertelne Adrian Wróbel |

Chiny, prowincja Junnan. Zawalił się szyb nielegalnej kopalni Źródło wideo: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zdarzenie miało miejsce w prowincji Junnan w jednostce administracyjnej Huize, na południowym zachodzie Chin w niedzielę rano czasu lokalnego.

Komunikat władz nie precyzuje, jaki surowiec był wydobywany w miejscu katastrofy. Według informacji przekazanych przez agencję Xinhua pięć osób nie żyje, a jedna została ranna.

Kolejna katastrofa górnicza

Do zawalenia się kopalni doszło niewiele ponad tydzień po innym poważnym wypadku, który wydarzył się w kopalni węgla kamiennego w położonej na północy Chin prowincji Shanxi. Na skutek eksplozji gazu 22 maja zginęły 82 osoby, 128 zostało rannych, a dwie pozostają zaginione. Był to największy tego rodzaju incydent w Chinach od 2009 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ogromna eksplozja w kopalni. Nowe ustalenia

Prowincja Shanxi jest jednym z najważniejszych zagłębi wydobycia węgla w ChRL, która jest największym producentem i konsumentem tego surowca wśród państw świata. Według ekspertów poziom bezpieczeństwa w chińskich kopalniach poprawił się w ostatnich latach, ale wciąż stosunkowo często dochodzi tam do tragicznych wypadków.

OGLĄDAJ: TVN24