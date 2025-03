Ujawniono podwodną maszynę, która może "zresetować światowy porządek" 

Chiny ujawniły specjalną głębinową przecinarkę do przerywania nawet najbardziej wytrzymałych podmorskich kabli - informuje hongkoński "South China Morning Post". W ostatnich miesiącach doszło do serii zagadkowych uszkodzeń podwodnych kabli na całym świecie, a Chiny są pierwszym państwem, które ujawniło posiadanie takich zdolności, zauważa dziennik.

"Chiny ujawniły swoje kompaktowe, głębinowe urządzenie do cięcia przewodów, zdolne do przecięcia nawet najbardziej wytrzymałych podwodnych kabli komunikacyjnych czy energetycznych na świecie", w weekend poinformował "South China Morning Post". Urządzenie to "może zresetować światowy porządek" i "wstrząsnąć światową dynamiką między morskimi potęgami", ocenił hongkoński dziennik.