Chińczycy i Rosjanie w strefie identyfikacji. Seul poderwał myśliwce

We wtorek doszło w Moskwie do spotkania szefów dyplomacji Rosji i Chin

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Dzisiaj około godz. 10 (godz. 2 czasu polskiego - red.) siedem rosyjskich samolotów wojskowych i dwa chińskie samoloty wojskowe kolejno wleciały do KADIZ nad Morzem Wschodnim (tak w Korei Południowej nazywane jest Morze Japońskie - red.) i Morzem Południowym (chodzi o Morze Wschodniochińskie - red.), a następnie opuściły tę strefę. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej" - napisano w komunikacie sił zbrojnych Korei Południowej.

"Nasze siły zbrojne zidentyfikowały chińskie i rosyjskie samoloty wojskowe jeszcze przed ich wejściem do KADIZ. Wysłaliśmy myśliwce sił powietrznych, aby przeprowadzić działania taktyczne na wypadek nieprzewidzianych sytuacji" - dodano.

Ostatni raz zrobili to rok temu

Jak wyjaśniła agencja Newsis, strefa identyfikacji powietrznej to linia wyznaczona arbitralnie w celu wczesnej identyfikacji i reagowania na samoloty wojskowe, zbliżające się do przestrzeni powietrznej danego kraju. Koncepcja ta różni się od koncepcji przestrzeni powietrznej, dlatego przekroczenie tej linii nie jest uznawane za naruszenie, lecz za wejście.

Nie jest zdefiniowana przez żaden traktat międzynarodowy, ale władze Korei Południowej wymagają od samolotów wlatujących do KADIZ, aby informowały o tym z wyprzedzeniem. Rosja nie uznaje tej strefy.

Ostatni raz chińskie i rosyjskie samoloty wojskowe wspólnie wtargnęły do KADIZ ponad rok temu, 29 listopada 2024 r. Wówczas pięć chińskich i sześć rosyjskich samolotów wojskowych kolejno wleciało do KADIZ, a następnie opuściło tę strefę. W marcu tego roku doszło natomiast do kilku wejść do KADIZ wyłącznie samolotów rosyjskich.

OGLĄDAJ: TVN24 HD