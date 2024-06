Protesty w Tel Awiwie. Demonstranci domagali się rozejmu w Strefie Gazy

Tysiące osób demonstrowały w Tel Awiwie na rzecz rozejmu w Strefie Gazy i uwolnienia osób porwanych przez terrorystów z Hamasu. Duża grupa niosła transparent z napisem "Walka nie przywróci nam zakładników, tylko porozumienie uratuje ludzi" - podał portal "Times of Israel".

Demonstrację zorganizowano w okresie, w którym rosną naciski na rząd premiera Benjamina Netanjahu , by zawarł proponowane porozumienie z Hamasem w sprawie zawieszenia broni i uwolnienia zakładników. Informował o tym w ubiegłym tygodniu prezydent USA Joe Biden - pisze portal.

Protesty w Izraelu

Tysiące osób wyszły na ulice Tel Awiwu w środę. Uczestnicy protestu domagali się, by rząd nie odrzucał propozycji zawieszenia broni, zwolnienia uprowadzonych i zawarcia pokoju. Wzywali też do przeprowadzenia wcześniejszych wyborów do izraelskiego parlamentu.