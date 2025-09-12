Człowiek, bez którego nie zrozumiecie współczesnej Ameryki

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Udostępnij Facebook Kopiuj link

Najłatwiej powiedzieć, że był po prostu człowiekiem, który... debatował. Z jedną intencją: promowania poglądów konserwatywnych i promowania albo przekonywania do Donalda Trumpa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Trump o zabójcy Kirka: chyba go mamy

Charlie Kirk był najbardziej znany z jeżdżenia po uniwersytetach - szczególnie tam, gdzie dominowało myślenie liberalne lub lewicowe - i wdawania się w polemiki. Siedział, trzymał mikrofon i wchodził w interakcje. Studenci mogli podejść do osobnego mikrofonu i zadać pytanie albo wejść w dyskusję. Z reguły próbowali go zagiąć - choć mało komu się to udawało. Zwykle to on był górą. Taką przynajmniej miał reputację, starannie pielęgnowaną przez wrzucane do internetu fragmenty swoich słownych potyczek z "drugą stroną". Którą - jak wynikało z nagrań i jak powiedzielibyśmy po polsku - orał.

"Zdefiniuj: kto jest kobietą?"

Świetnym przykładem takiej orki jest pytanie: "What is a woman?". To ono uczyniło z Charliego Kirka jedną z najbardziej wpływowych postaci współczesnej Ameryki. Kirk lubił zagadywać: "Zdefiniuj: kto jest kobietą?" w dyskusjach o tożsamości płciowej.

Oto fragment jednej z takich interakcji: