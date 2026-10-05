Świat Zlikwidowali obóz migrantów przed wizytą króla Oprac. Maciej Wacławik |

Ceuta. Czerwony Krzyż rozdaje pomoc migrantom Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/REDUAN

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Około trzy tysiące migrantów przez ostatnie dwa miesiące mieszkało w namiotach i prowizorycznych schronieniach na plaży Trampolin. W niedzielę policja zlikwidowała obozowisko i przeniosła migrantów do tymczasowych miejsc zakwaterowania, gdzie zostaną poddani procedurom migracyjnym lub będą mogli wrócić do Maroka - przekazał rzecznik hiszpańskiego MSW w rozmowie z agencją Reuters.

Kryzys w Ceucie

Pod koniec lipca około 72 tysiące osób przekroczyło granicę Maroka z Ceutą. Chociaż większość migrantów później wróciła, co najmniej 10 tysięcy osób pozostaje w autonomicznym mieście, co nadwyręża lokalne zasoby i podsyca napięcia - odnotował Reuters.

W ostatnią sobotę mieszkańcy Ceuty zorganizowali demonstrację, podczas której nawoływali do opuszczenia miasta przez migrantów.

Pierwsza wizyta Filipa VI

W przyszłym tygodniu do Ceuty z dwudniową wizytą (13-14 października) przybędzie hiszpańska para królewska. Będzie to pierwsza wizyta króla Flipa VI w tym autonomicznym mieście od czasu objęcia przez niego tronu w 2014 roku. Reuters zwraca uwagę na kontekst wizyty: długotrwały spór Hiszpanii z Marokiem, które rości sobie prawa do Ceuty oraz drugiego hiszpańskiego terytorium w Afryce Północnej - Melilli.

Redagowała AZ