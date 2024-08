Friedrich Merz, lider opozycyjnej chadeckiej partii CDU już robi plany na wypadek katastrofy partii koalicji rządowej w wyborach landowych na wschodzie kraju. Według informacji gazety "Bild" ludzie Merza przygotowują się do ewentualnych wcześniejszych wyborów do Bundestagu.

Wotum zaufania

Według sondaży w Saksonii socjaldemokratom grozi nawet, że nie osiagną pięcioprocentowego progu i nie dostaną się do parlamentu landowego. Jak napisał "Bild", obecnie mają tam zaledwie sześć procent (margines błędu +/- 2). Według rachub CDU takie fiasko może spowodować, że Scholz osłabnie do tego stopnia, iż może być zmuszony, by zwrócić się do Bundestagu o wotum zaufania. "Jeśli przegra głosowanie, prezydent federalny może rozwiązać Bundestag i zarządzić nowe wybory (...)"- czytamy. Dziennik zauważył, że "oznaczałoby to ogólnokrajowe głosowanie przed Bożym Narodzeniem. Prawo przewiduje, że w takim przypadku może upłynąć maksymalnie 90 dni, zanim wyborcy podejmą decyzję".