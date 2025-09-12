Działania Rosji "świadczą o ogromnym braku szacunku" dla wysiłków USA

Ambasadorka USA: działania Rosji okazują głęboki brak szacunku wysiłkom USA Źródło: TVN24

W trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ głos zabrała Camille Shea, pełniąca obowiązki ambasadora USA przy ONZ.

- Obecne działania, w połączeniu z celowym lub nieumyślnym naruszeniem przestrzeni powietrznej sojusznika USA, świadczą o ogromnym braku szacunku dla podejmowanych w dobrej wierze wysiłków USA mających na celu zakończenie tego konfliktu - oświadczyła Shea.

Camille Shea Źródło: TVN24

- Stany Zjednoczone stoją po stronie naszych sojuszników z NATO w obliczu tych alarmujących naruszeń przestrzeni powietrznej. Stany Zjednoczone konsultują się z Polską i pozostałymi sojusznikami z NATO na mocy artykułu czwartego Traktatu Północnoatlantyckiego. I zapewniamy, że będziemy bronić każdego cala terytorium NATO - zadeklarowała Shea.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

W nocy z wtorku na środę, gdy trwał zmasowany atak Rosji na Ukrainę, doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Wojsko podjęło działania, doszło do zestrzelenia obiektów.

Po tych wydarzeniach na wniosek Polski zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.

