Świat

"Posmak arktycznej Jałty". Były doradca Bidena o spotkaniu Trump-Putin

shutterstock_2277424373
Trump: Odbyłem kilka bardzo dobrych rozmów z Putinem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że możemy zakończyć tę rundę
Źródło: Reuters
Były dyrektor Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA do spraw europejskich Michael Carpenter ocenił, że piątkowe spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem ma "posmak i wygląd arktycznej Jałty". Dodał, że kończy ono z polityką "nic o Ukrainie bez Ukrainy".

Były wieloletni doradca poprzedniego prezydenta USA Joe Bidena i były ambasador USA w OBWE Michael Carpenter przyznał, że z pesymizmem i obawą czeka na piątkowe spotkanie na Alasce. Jak ocenił, spotkanie z Donaldem Trumpem legitymizuje Władimira Putina, przywódcę oskarżonego o zbrodnie wojenne, przełamuje jego izolację dyplomatyczną na Zachodzie, a przede wszystkim przywołuje na myśl układy takie jak te zawarte w Monachium 1938 roku i w Jałcie w 1945 roku.

"Posmak i wygląd arktycznej Jałty"

- To, co przyniesie ten szczyt - co moim zdaniem jest bardzo niefortunne - to stworzenie wrażenia, że spotykają się dwa światowe mocarstwa decydujące o innym kraju bez obecności jego przywódcy. Ma to więc posmak i wygląd arktycznej Jałty - powiedział Carpenter. Jak dodał, obawy przed takim scenariuszem nie są bezpodstawne, bo i prezydent USA, i przywódca Rosji myślą w kategoriach stref wpływu i prawa siły.

- Nawet jeśli prezydent Trump zadzwoni do prezydenta (Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego dwie sekundy po zakończeniu spotkania (z Putinem - red.), to nadal powstaje wrażenie, że wielkie mocarstwa dogadują się w sprawie innych krajów ponad ich głowami. To niefortunny precedens, ponieważ polityka USA za poprzedniej administracji opierała się na zasadzie "nic o Ukrainie bez Ukrainy" i my trzymaliśmy się tej polityki - zaznaczył.

Politico o przebiegu rozmowy z przywódcami. Trump miał postawić warunek

Politico o przebiegu rozmowy z przywódcami. Trump miał postawić warunek

"W ciągu dwóch minut będzie wiedział, czy Putin naprawdę chce pokoju"

"W ciągu dwóch minut będzie wiedział, czy Putin naprawdę chce pokoju"

Małe szanse na przełom

Według niego szanse na to, że na Alasce dojdzie do przełomu, są nikłe, bo Putin de facto nie zrezygnował ze swoich maksymalistycznych żądań ani z celu podporządkowania sobie całej Ukrainy. Jak ocenił, szanse są tym mniejsze, że rosyjskie wojsko przełamało linię frontu w okolicy miejscowości Dobropilla w obwodzie donieckim, nawet jeśli jest to tylko sukces taktyczny. Carpenter nie wykluczył, że Putin zdobędzie się na symboliczny gest, np. na wycofanie wojsk z obwodu sumskiego Ukrainy, gdzie Rosjanie zajmują jedynie niewielki obszar.

- Putin kieruje się jednak następującą zasadą: "co moje, to moje, a co twoje, to też moje". I to właśnie stosuje w tej sytuacji, tego właśnie chce. Chce, żeby Ukraina zasadniczo oddała swoje terytorium Rosji, i nie zamierza iść w zamian na żadne realne ustępstwa - ocenił.

_TRUMPgoTOrussia
Trump zapowiada spotkanie z Putinem. "Na stole jest kilka scenariuszy"
Źródło: Reuters

Carpenter nie wierzy też, że w przypadku braku przełomu w rozmowach na Alasce dojdzie do zaostrzenia sankcji przeciwko Rosji. Uważa, że Putin wykorzysta szczyt, by w dalszym ciągu symulować gotowość do rozmów, przeciągać je i opóźniać wdrożenie nowych sankcji.

- To może być wręcz preludium do złagodzenia sankcji USA wobec Rosji, jeśli prezydent Trump uzna, że Putin działa w dobrej wierze - a oczywiście tak nie jest. Nadal bardzo zależy mu na podporządkowaniu sobie Ukrainy. Ale znowu, jeśli prezydent USA, dysponując całym aparatem informacyjnym, będzie w stanie przedstawić narrację sugerującą, że Putin faktycznie działa w dobrej wierze, może to stać się pretekstem do zniesienia sankcji wobec Rosji - mówił Carpenter.

Anchorage na Alasce
Anchorage na Alasce
Źródło: Shutterstock

"Europa może zrobić wiele i mam dość słuchania o tym, że nie może"

Komentując brak bezpośredniego zaangażowania państw europejskich w rozmowy, Carpenter skrytykował ich brak odwagi i przyzwyczajenie do pozimnowojennego stylu myślenia, że nie mogą nic zrobić bez Stanów Zjednoczonych.

Rozmowy na szczycie, będzie spotkanie w pałacu, premier "średnio" usatysfakcjonowany

Rozmowy na szczycie, będzie spotkanie w pałacu, premier "średnio" usatysfakcjonowany

Trump przed rozmową z Putinem: duża szansa na drugie spotkanie

Trump przed rozmową z Putinem: duża szansa na drugie spotkanie

- Europa może zrobić wiele i mam dość słuchania o tym, że nie może. Europejskim przywódcom brakuje woli politycznej. Brakuje im strategicznej dalekowzroczności, by podjąć oczywisty krok, który muszą podjąć, by wzmocnić bezpieczeństwo Ukrainy, czyli przejąć zamrożone 300 miliardów euro Rosji i wykorzystać te aktywa do sfinansowania obronności Ukrainy - mówi były dyplomata.

- Część z nich mogłaby obejmować zakup (...) zaawansowanego sprzętu. Część mogłaby obejmować inwestycje we własną bazę przemysłową w zakresie obronności Ukrainy. Część mogłaby obejmować produkcję europejskich systemów uzbrojenia. Jest jednak oczywisty krok, który europejscy przywódcy mogliby podjąć już dziś, gdyby chcieli - dodał.

Autorka/Autor: mart/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica