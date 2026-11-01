Świat Exit poll: pierwsza kobieta wybrana prezydentką Bułgarii Oprac. Filip Czerwiński |

Iliana Jotowa i Andrej Giurow głosują w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Bułgarii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Borysław Troszew/PAP/EPA

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Swoje sondaże po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 20 (godzina 19 w Polsce) opublikowało pięć ośrodków: Miara, Gallup International, Trend, Alpha Research i Market Links. Według nich Jotowa otrzymała od 50,7 do 52,5 procent głosów.

Jej przeciwnikiem w II turze był Andrej Giurow, wspierany przez opozycję ekonomista, były wiceprezes banku centralnego i premier rządu tymczasowego na początku 2026 roku. Sondaże exit poll dają mu około 44 procent głosów.

W I turze, 25 października, Jotowa zdobyła 34,7 procent głosów, a Giurow - 31,9 procent.

Pierwsza kobieta wybrana prezydentem Bułgarii

Iliana Jotowa pełniła obowiązki głowy państwa po tym, jak w styczniu Rumen Radewa ustąpił z urzędu prezydenta, aby wziąć udział w wyborach parlamentarnych i zakończyć kryzys polityczny w kraju. Stanowisko prezydenta sprawował od 2017 roku.

Będzie pierwszą kobietą w historii demokratycznej Bułgarii na stanowisku prezydenta. W kampanii zapowiadała kontynuowanie linii Radewa, w tym między innymi utrzymanie europejskiego kursu Bułgarii przy jednoczesnym dążeniu do poprawy relacji z Moskwą i zniesienia sankcji na Rosję.

Iliana Jotowa wygrała II turę wyborów prezydenckich w Bułgarii Źródło zdjęcia: Borysław Troszew/PAP/EPA

Zwycięstwo Jotowej oznacza, że zarówno prezydent, jak i rząd będą reprezentować tę samą opcję polityczną. Zdaniem niektórych obserwatorów może to ograniczyć mechanizmy kontroli i równowagi politycznej w państwie.

Prezydent, wybierany na pięcioletnią kadencję, pełni w Bułgarii głównie funkcje reprezentacyjne.

Oficjalne wyniki wyborów mają zostać ogłoszone w poniedziałek.