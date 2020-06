Jeden z najbogatszych Bułgarów zarzuca szefowi rządu korupcję. Premier: otrzymałem od niego jedynie cygaro

Do bułgarskiej prokuratury wpłynęły zarzuty korupcyjne wobec premiera Bojko Borisowa oraz ministra finansów i szefowej parlamentarnej komisji budżetowej. Zgłosił je uważany za najbogatszego Bułgara boss hazardowy Wasil Bożkow, który utrzymuje, że szef rządu i jeden z urzędników otrzymali od niego 60 milionów lewów. Premier zaprzecza. - Otrzymałem od niego jedynie jedno cygaro – powiedział Borisow w programie telewizyjnym "Panorama".

"Przez trzy lata przekazałem bezpośrednio ministrowi finansów Władisławowi Goranowowi i premierowi Bojko Borisowowi ponad 60 mln lewów (136 mln złotych - red.) zgodnie z ich bezpośrednim żądaniem i nakazem" – napisał uważany za najbogatszego Bułgara Wasil Bożkow w piśmie do prokuratury, które, jak twierdzi, skierował także do instytucji międzynarodowych i ambasad w Bułgarii.

Trzecia osoba, zamieszana według Bożkowa w aferę korupcyjną, to Menda Stojanowa, szefowa parlamentarnej komisji budżetowej.

Bożkow miał się porozumieć z premierem w sprawie zmian w prawie

Zgłoszenie zostało wysłane w czwartek. Tego samego dnia prokurator generalny Iwan Geszew potwierdził, że sprawa będzie badana. W piątek portal śledczy Biwoł i portal Dnewnik opublikowały tekst pisma po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia od Bożkowa, że jest on autentyczny.

W piśmie biznesmen twierdzi, że w 2015 roku porozumiał się z Borisowem i Goranowem w sprawie zmiany w prawie, pozwalającej jego firmom hazardowym uniknąć płacenia wyższego podatku. W zamian miał im przekazywać 20 proc. zysków i, jak utrzymuje, tak robił. Bożkow twierdzi, że zmuszono go do nabycia większościowego pakietu akcji zadłużonego klubu piłkarskiego Lewski i finansowania go. Akcje te przekazał dwa tygodnie temu jednemu z innych działaczy klubu.