Bucza na zdjęciach sprzed wojny. Hulajnogi w parku, place zabaw, galerie sztuki

Miasto bólu

- Bucza była takim ciepłym miastem, teraz to jest miasto dużego bólu. To tak, jakby zrobili to ze mną, nie tylko z moim domem, sąsiadem. Chodziliśmy do sklepu, do kina, do pięknego parku, do którego przyjeżdżano specjalnie z Kijowa. I teraz nie wiem, czy chcę tam wracać. Może później. Teraz nie mogę sobie wyobrazić, że to się dzieje z moim krajem, z moim miastem. Z moimi ludźmi – mówiła Wakuliuk.