Brutalny faul na meczu piłki nożnej. Nie żyje Jesus de Miguel

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2 listopada 2026 roku, Santa Cruz de Tenerife, rozgrywki drugiej ligi hiszpańskiej, ekipa CD Tenerife podejmuje FC Andorrę.

Prawie koniec meczu, siódma minuta doliczonego czasu. Jesus Owono, bramkarz gości, wybiega do nadlatującej piłki daleko na przedpole, prawie na środek boiska. Wyskakuje i uderza kolanem w klatkę piersiową nadbiegającego Jesusa De Miguela. Przewraca go, taranuje.

De Miguel leży na murawie, bez ruchu. Zawodnicy obu drużyn pokazują w stronę ławek rezerwowych, że potrzebna jest pomoc medyczna. Natychmiast.

Trwa akcja ratunkowa. Wszystko dzieje się na oczach partnerki piłkarza, Marii, która trzyma ich urodzoną w 2025 roku córkę Carlę. Poszkodowany trafia do szpitala. Pierwsze informacje są uspokajające - stan jest stabilny, choć poważny.

Później nadchodzą te najgorsze.