Dla kogo kluczowe stanowiska w UE? Donald Tusk jednym z głównych negocjatorów

Tematem poniedziałkowego spotkania będą przede wszystkim kwestie związane z omówieniem kolejnych kroków po zakończonych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Negocjacje będą dotyczyć między innymi obsady kluczowych, unijnych stanowisk, w tym: przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz szefa unijnej dyplomacji.

Tusk i Kyriakos w rolach głównych

Jeśli szefowie państw i rządów państw UE porozumieją się ostatecznie co do tego, kto będzie przewodniczącym Komisji Europejskiej i kto zajmie pozostałe stanowiska na szczycie w dniach 27-28 czerwca, to Parlament Europejski mógłby przegłosować te kandydatury już na pierwszym posiedzeniu po ostatnich eurowyborach, które rozpocznie się 16 lipca. Na taki scenariusz jest gotowa - jak podkreśla źródło - Europejska Partia Ludowa i za tym optuje polski premier Donald Tusk, który uważa, że szybkie porozumienie pokaże jedność Unii w obliczu wyzwań, przed jakimi stoi UE: wojny w Ukrainie i potencjalnej zmiany na stanowisku prezydenta w Stanach Zjednoczonych.