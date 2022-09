Reuters: Bolsonaro może nie chcieć pogodzić się z utratą władzy

Brazylia, by położyć kres powszechnym oszustwom związanym z papierowymi kartami do głosowania, w 1996 roku wprowadziła do swojego systemu wyborczego elektroniczne maszyny do głosowania. Bolsonaro sam wygrał wybory po przeliczeniu ich wyniku w sposób stosowany od ponad 20 lat, jednak od ubiegłego roku coraz częściej krytykuje to rozwiązanie. Jak pisze Reuters, dzieje się to w czasie, gdy sondaże wyraźnie wskazują, że nie zostanie ponownie prezydentem.