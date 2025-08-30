ONZ o "niepokojących" danych w sprawie "współczesnych form niewolnictwa"

Brazylia. Las w Amazonii Źródło: Reuters archive

Kluczowe fakty: Specjalny sprawozdawca ONZ oświadczył, że mimo istniejących w Brazylii ustaw mających chronić rdzenną ludność Amazonii, eksploatowana jest tam na wielką skalę praca niewolnicza.

Tomoya Obokata wskazał, że formy pracy niewolniczej utrzymywane są zwłaszcza w sektorach gospodarki prowadzących do niszczenia środowiska naturalnego.

Ekspert apeluje do Brazylii o podwojenie wysiłków by zwalczyć te zjawiska.

Ekspert stwierdził, że "głęboko niepokojące są rozmiary eksploatacji pracy niewolniczej i wykorzystywania seksualnego miejscowej rdzennej ludności przez organizacje przestępcze mimo istniejących ustaw i programów państwowych mających na celu ochronę aborygenów zamieszkujących Amazonię".

Wysłannik ONZ stwierdził, że "głęboko niepokojące" są fakty, które dotyczą "współczesnych form niewolnictwa, któremu poddawana jest rdzenna ludność Amazonii, zwłaszcza wędrowne grupy ludności, a także uchodźcy szukający schronienia przed stosowaną wobec nich bezwzględną eksploatacją".

Niewolnicza praca w sektorach prowadzących do niszczenia środowiska

Ekspert ONZ przeprowadził rozmowy z przedstawicielami brazylijskiego rządu,. organizacjami pozarządowymi i oraz przedstawicielami rdzennych mieszkańców kraju – ofiar pracy niewolniczej w różnych stanach Brazylii.

Zdaniem eksperta, formy pracy niewolniczej są dziś w Brazyliii "ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzącą do niszczenia środowiska naturalnego dziewiczych lasów Amazonii i innych rejonów kraju".

"W regionie Amazonii - stwierdza on w swym sprawozdaniu, które ma być przedstawione Radzie Praw Człowieka ONZ - wykorzystywanie pracy przymusowej rdzennych jej mieszkańców stanowi nieodłączną część takiej, przeważnie nielegalnej działalności, jak wycinka puszczy dziewiczej w celu przygotowania terenów pod hodowlę bydła, nielegalnego wydobywania cennych minerałów i handlu drewnem".

Praktyki te, stwierdza raport, nie tylko powodują "nieproporcjonalnie wielkie" wylesianie Amazonii, lecz "powodują także spustoszenie wśród rdzennych mieszkańców plemienia Quilombolos i innych amazońskich ludów zmuszanych do opuszczania swych historycznych siedzib i terytoriów i wykorzystywanych w większości przypadków do pracy przymusowej ponad siły".

Według eksperta jest ona wykorzystywana między innymi przez właścicieli legalnych i nielegalnych plantacji kawy i trzciny cukrowej, w nielegalnych kopalniach złota i przy wydobywaniu innych bogactw na tych terenach, a także między innymi w miejscowym hotelarstwie.

ONZ: Brazylia powinna podwoić swe wysiłki

Ekspert ONZ poświęca cały rozdział w swym dokumencie "bezlitosnej eksploatacji siły roboczej migrantów i uciekinierów na terenach Amazonii, którzy nie mają możliwości korzystania z normalnego rynku pracy, są zatrudniani bez umowy do pracy w rolnictwie i w nielegalnych kopalniach cennych minerałów".

Obokata podsumowuje swoje sprawozdanie stwierdzeniem, że "Brazylia, mimo dotychczasowych postępów powinna podwoić swe wysiłki by zwalczyć zjawiska deptania podstawowych praw człowieka i stawić czoła niszczeniu ekosystemu Amazonii, jednego z najważniejszych na naszej planecie, zwanego Płucami Świata".

