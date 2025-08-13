Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ogromna eksplozja w fabryce materiałów wybuchowych, zabici i ranni

Wybuch w fabryce w Quatro Barras w Brazylii
Interwencja brazylijskiej policji
Źródło: Reuters
Dziewięć osób zginęło wskutek potężnej eksplozji w fabryce produkującej materiały wybuchowe w Brazylii. Siła wybuchu była tak duża, że uszkodziła budynki oddalone o 1,5 kilometra, informuje straż pożarna.
Kluczowe fakty:
  • Do wybuchu doszło w fabryce w Quatro Barras w stanie Parana. Zginęło dziewięć osób, a siedem zostało rannych.
  • Firma Enaex, właściciel fabryki, wszczęła dochodzenie dotyczące przyczyn eksplozji.
  • W fabryce znajdowało się w chwili wybuchu około pół tony trotylu.

Do zdarzenia doszło we wtorek przed 6 rano czasu lokalnego w Quatro Barras niedaleko miasta Kurytyba w brazylijskim stanie Parana. W fabryce, w której produkowane były materiały wybuchowe, doszło do ogromnej eksplozji. W momencie zdarzenia w środku znajdowało się kilkunastu pracowników.

Służby przekazały, że wskutek wybuchu zginęło sześciu mężczyzn i trzy kobiety. W środę rano rozpoczęto proces identyfikacji ciał - podało "Tribuna do Paraná". Rannych zostało siedem osób.

Podczas konferencji prasowej minister bezpieczeństwa stanu Parana Hudson Teixeira podkreślił, że siła eksplozji była tak duża, że obiekt został całkowicie zniszczony, pomimo faktu, że został zaprojektowany tak, by minimalizować zniszczenia w razie tego typu zdarzenia. "Tribuna do Paraná" podaje, że w fabryce znajdowało się w chwili wybuchu około pół tony trotylu.

Seria pożarów i eksplozji w całym kraju. Władze nie wierzą w przypadek
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Seria pożarów i eksplozji w całym kraju. Władze nie wierzą w przypadek

Uszkodzone domy oddalone o 1,5 kilometra

Okoliczni mieszkańcy przekazali w rozmowie z dziennikarzami, że zostali obudzeni przez wybuch. Rzeczniczka straży pożarnej poinformowała, że skala eksplozji była tak duża, że w jej skutek uszkodzone zostały domy znajdujące się w promieniu nawet 1,5 km od fabryki. Zauważono m.in. pęknięte okna czy uszkodzenia konstrukcji budynków. Bezpośrednio w miejscu po fabryce powstał zaś duży krater.

Firma Enaex, która jest właścicielem fabryki, złożyła kondolencje rodzinom ofiar i poinformowała, że wszczęła dochodzenie w sprawie możliwych przyczyn wybuchu. W obiekcie produkowano materiały wybuchowe dla celów cywilnych, wykorzystywane w budownictwie i górnictwie. Według lokalnych władz firma posiadała wszystkie niezbędne zezwolenia na działalność i funkcjonowała tam od pięciu dekad.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trwał festyn, niespodziewanie eksplodowały fajerwerki. Są ranni

Trwał festyn, niespodziewanie eksplodowały fajerwerki. Są ranni

Eksplozja w centrum szkoleniowym policji. Są ofiary

Eksplozja w centrum szkoleniowym policji. Są ofiary

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: BBC, Tribuna do Paraná

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Secretaria de Seguridad Publica / HANDOUT

Udostępnij:
TAGI:
Brazylia
Czytaj także:
Stwardnienie rozsiane, zmęczenie, problemy ze wzrokiem
Stwardnienie rozsiane. Pierwsze objawy nawet 15 lat przed diagnozą?
Zuzanna Kuffel
Lokatorzy walczą ze sobą w jednym z bloków w Bydgoszczy
Konflikt lokatorów bloku i siano na klatce schodowej
Kujawsko-Pomorskie
Władysław Kosiniak-Kamysz
Polskie F-16 przejdą modernizację. "Wielki kontrakt"
BIZNES
Upał na horyzoncie
Skwar rozlewa się nad Polską. Na horyzoncie zwrot w pogodzie
METEO
nawrocki
Nawrocki rozmawiał z Trumpem i europejskimi przywódcami
Polska
Potrącenie na Marymonckiej
Potrącił cztery osoby, dwie zmarły. Zarzuty dla kierowcy
WARSZAWA
KPO, Tusk i hiszpańska posiadłość. Tak działa rosyjska dezinformacja
KPO, Tusk i hiszpańska posiadłość. "Przekaz spełnia wszelkie kryteria"
Gabriela Sieczkowska
zakopane shutterstock_2312950289_1
"Orzeczenie ma charakter precedensowy". Budynki do rozbiórki
BIZNES
Stan stacji Ursus Północny
Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło na ul. Świerzawskiej
Jechał wolno, kierowca z tyłu zaczął trąbić. Awantura i śmierć 70-latka
Poznań
1108N000X CNB ORZECHOWSKA VICTORIA ok-0006
"Cała masa czerwonych flag". Ekspertka o zderzeniu Victorii z systemem
Polska
Motocyklista uderzył w ciężarówkę. Nie udało się go uratować
Uderzył w ciężarówkę, motocyklista nie żyje
Łódź
Na miejscu interweniowały służby
"10-latek, dzięki natychmiastowej reakcji, zapobiegł tragedii"
Poznań
Nigeria. Ćwiczą żołnierze sił specjalnych, 2018 rok
Drony znalazły "leśną twierdzę", w uderzeniu zabito ponad 100 osób 
Świat
Franek wrócił do domu
Znaleźli go przy śmietniku, Franek wrócił do domu
imageTitle
Misja igrzyska rozpoczęta. "Odbudować formę, może nie od zera, ale na nowych fundamentach"
EUROSPORT
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Propozycja nowego podatku w Polsce
BIZNES
Tajfun Podul przyniósł na Tajwan silny wiatr i opady
Zamknięto szkoły, stanęły lotniska. Podul uderzył
METEO
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
"Czy bawicie się w politykę?". Musk grozi pozwem
BIZNES
pap_20250503_0FR (1) Warszawa, 03.05.2025. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych
Manowska proponuje zwołanie "okrągłego stołu"
Polska
Potrącił pieszą
Na przejściu potrącił 84-latkę. Twierdzi, że zauważył ją w ostatniej chwili
Lublin
imageTitle
UEFA nie miała litości. Polskie kluby ukarane
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro, Marcin Sławecki, Sebastian Kaleta, Michał Woś, Marcin Warchoł
Badają "bardzo dziwne" działania z czasów PiS. Chodzi o "de facto służbę specjalną"
Polska
Lamborghini przechwycone przez londyńską policję
Dziesiątki supersamochodów przejęte na ulicach Londynu
Świat
Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Pobity 15-latek uderzył głową w chodnik, znajduje się śpiączce
WARSZAWA
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Wezwał karetkę, na ratowników rzucił się z nożem
Białystok
Pożar lasu na greckiej wyspie Chios
"To wygląda jak dzień Sądu Ostatecznego"
METEO
imageTitle
"Prezes złamał obietnicę". Ustępująca selekcjonerka przerwała milczenie
EUROSPORT
ślub małżeństwo para młoda
"Makijaż zrobiłam sama", "tort to dzieło babci"
Natalia Szostak
W ogniu stanęła hulajnoga elektryczna
Pożar hulajnogi w kamienicy. Ewakuowano mieszkańców
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica