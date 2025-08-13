Interwencja brazylijskiej policji Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Do wybuchu doszło w fabryce w Quatro Barras w stanie Parana. Zginęło dziewięć osób, a siedem zostało rannych.

Firma Enaex, właściciel fabryki, wszczęła dochodzenie dotyczące przyczyn eksplozji.

W fabryce znajdowało się w chwili wybuchu około pół tony trotylu.

Do zdarzenia doszło we wtorek przed 6 rano czasu lokalnego w Quatro Barras niedaleko miasta Kurytyba w brazylijskim stanie Parana. W fabryce, w której produkowane były materiały wybuchowe, doszło do ogromnej eksplozji. W momencie zdarzenia w środku znajdowało się kilkunastu pracowników.

Służby przekazały, że wskutek wybuchu zginęło sześciu mężczyzn i trzy kobiety. W środę rano rozpoczęto proces identyfikacji ciał - podało "Tribuna do Paraná". Rannych zostało siedem osób.

Podczas konferencji prasowej minister bezpieczeństwa stanu Parana Hudson Teixeira podkreślił, że siła eksplozji była tak duża, że obiekt został całkowicie zniszczony, pomimo faktu, że został zaprojektowany tak, by minimalizować zniszczenia w razie tego typu zdarzenia. "Tribuna do Paraná" podaje, że w fabryce znajdowało się w chwili wybuchu około pół tony trotylu.

Uszkodzone domy oddalone o 1,5 kilometra

Okoliczni mieszkańcy przekazali w rozmowie z dziennikarzami, że zostali obudzeni przez wybuch. Rzeczniczka straży pożarnej poinformowała, że skala eksplozji była tak duża, że w jej skutek uszkodzone zostały domy znajdujące się w promieniu nawet 1,5 km od fabryki. Zauważono m.in. pęknięte okna czy uszkodzenia konstrukcji budynków. Bezpośrednio w miejscu po fabryce powstał zaś duży krater.

Firma Enaex, która jest właścicielem fabryki, złożyła kondolencje rodzinom ofiar i poinformowała, że wszczęła dochodzenie w sprawie możliwych przyczyn wybuchu. W obiekcie produkowano materiały wybuchowe dla celów cywilnych, wykorzystywane w budownictwie i górnictwie. Według lokalnych władz firma posiadała wszystkie niezbędne zezwolenia na działalność i funkcjonowała tam od pięciu dekad.