Szefowie dyplomacji grupy G7 zaapelowali do stron konfliktu na Bliskim Wschodzie, by odstąpiły od "wszelkich niebezpiecznych inicjatyw". Przedstawiciele "siódemki" spotkali się na wniosek Włoch, które obecnie przewodniczą grupie. Wielka Brytania wycofała swoich dyplomatów z Libanu, a kolejne kraje apelują o jak najszybsze opuszczenie tego kraju przez swoich obywateli.

- Prosimy zainteresowane strony, by zaprzestały wszelkich inicjatyw, które mogą utrudnić drogę dialogu i umiarkowania oraz prowadzić do nowej eskalacji - dodał szef włoskiego MSZ, odnosząc się między innymi do ryzyka otwartej konfrontacji między Iranem i Izraelem oraz Izraelem i libańskim Hezbollahem.