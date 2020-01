Biskupi Europy o Auschwitz: nie możemy pozwolić, aby prawda była ignorowana

Rocznica 75 lat, które upływają od wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, w duchu słów papieża Franciszka zobowiązuje nas do głośnego sprzeciwu wobec wszelkich przejawów deptania godności człowieka: rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu – czytamy w oświadczeniu Prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

"Nie możemy pozwolić, aby prawda była ignorowana lub manipulowana dla doraźnych potrzeb politycznych" – podkreślają autorzy oświadczenia Prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) przekazanego mediom przez biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski.

"Miejsce to nadal przejmuje trwogą"

Biskupi Europy wskazują, że choć upływa 75 lat od wyzwolenia Auschwitz-Birkenau "miejsce to nadal przejmuje trwogą". Przypominają, że "był to największy niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady, założony w 1940 r. na okupowanych ziemiach polskich".

"W tę rocznicę apelujemy do współczesnego świata o pojednanie i pokój, o poszanowanie prawa każdego narodu do istnienia oraz do wolności, niepodległości i zachowania własnej kultury. Nie możemy pozwolić, aby prawda była ignorowana lub manipulowana dla doraźnych potrzeb politycznych. Ten apel jest niezmiernie ważny teraz, bo – mimo dramatycznych doświadczeń przeszłości – świat, w którym żyjemy, ciągle podlega nowym zagrożeniom i przejawom przemocy. Nadal mają miejsce okrutne wojny, przypadki ludobójstwa, prześladowania, różne formy fanatyzmu, mimo iż historia uczy nas, że przemoc nigdy nie prowadzi do pokoju, lecz sprawia kolejną przemoc i śmierć" – czytamy w oświadczeniu biskupów Europy.

Auschwitz-Birkenau na zdjęciach z okresu II wojny światowej Okulary należące do więźniów obozu | www.auschwitz.org/EPA/PAP Ruiny krematorium | www.auschwitz.org/EPA/PAP Obóz po wyzwoleniu w 1945 r. | Stanisław Mucha, www.auschwitz.org/EPA/PAP Buty i ubrania odebrane więźniom | Stanisław Mucha, www.auschwitz.org/EPA/PAP Ruiny krematorium | www.auschwitz.org/EPA/PAP Ubrania odebrane więźniom | Stanisław Mucha, www.auschwitz.org/EPA/PAP Ubrania odebrane więźniom | www.auschwitz.org Pędzle odebrane więźniom | www.auschwitz.org/EPA/PAP Niemowle jednej z więźniarek | www.auschwitz.org/EPA/PAP Przedmioty codziennego użytku pozostawione na torach przed obozem Auschwitz-Birkenau | Stanisław Mucha/www.auschwitz.org/EPA/PAP Drewniane baraki w Auschwitz-Birkenau | www.auschwitz.org/EPA/PAP Sala chorych w szpitalu Auschwitz-Birkenau | www.auschwitz.org/EPA/PAP WIęźniowie | www.auschwitz.org/EPA/PAP Walizki odebrane więźniom | www.auschwitz.org/EPA/PAP Przedmioty codziennego użytku | www.auschwitz.org/EPA/PAP Widok na jedną z uliczek obozu Auschwitz-Birkenau | Zbigniew Klawender/www.auschwitz.org/EPA/PAP Jeden z budynków obozu Auschwitz-Birkenau | www.auschwitz.org/EPA/PAP Gromada dzieci pokazująca swoje więzienne tatuaże | www.auschwitz.org/EPA/PAP Piec krematoryjny | Zbigniew Klawender/www.auschwitz.org/EPA/PAP Widok z lotu ptaka na obóz Auschwitz-Birkenau | Stanisław Mucha/www.auschwitz.org/EPA/PAP

Biskupi podkreślają w nim, że "Auschwitz stał się symbolem wszystkich niemieckich obozów koncentracyjnych i wszystkich tego rodzaju miejsc zagłady. To jakby szczyt nienawiści do człowieka, która zebrała swoje śmiertelne żniwo w XX wieku. To tu doprowadzono do ostatecznych granic tezę o zasadniczej nierówności ludzi. Tu naziści przywłaszczyli sobie władzę decydowania, kto jest człowiekiem, a kto nim nie jest. Tu eutanazja spotkała się z eugeniką. Auschwitz-Birkenau stanowi rezultat systemu opartego na ideologii narodowego socjalizmu, która oznaczała deptanie godności człowieka jako obrazu Boga. Dość podobnie postępował również inny totalitaryzm, a mianowicie komunizm, który także zebrał wielomilionowe śmiertelne żniwo" – napisali w oświadczeniu biskupi Europy.

Dodali, że były obóz Auschwitz-Birkenau odwiedzają corocznie setki tysięcy osób. Wśród nich byli również trzej papieże: św. Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek. Biskupi przywołali m.in. słowa papieża Franciszka wypowiedziane kilka dni temu do delegacji Centrum Szymona Wiesenthala: "Rocznica niewymownego okrucieństwa, którą ludzkość odkryła 75 lat temu, wzywa nas do zatrzymania się, aby zamilknąć i powrócić do pamięci. Potrzebujemy tego, aby nie stać się obojętnymi".

Apel o modlitwę

Biskupi zaapelowali też, aby 27 stycznia o godzinie 15.00, czyli w godzinie wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, zapalić świecę i pomodlić się za ludzi pomordowanych w obozach zagłady, z wszystkich narodowości i wyznań i za ich bliskich.

"Niech nasza modlitwa pogłębi pojednanie i braterstwo, którego przeciwieństwem jest wrogość oraz niszczycielskie konflikty i podsycane nieporozumienia" – czytamy w oświadczeniu.

W imieniu biskupów Europy oświadczenie podpisało Prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), które tworzą: przewodniczący kard. Angelo Bagnasco, wiceprzewodniczący kard. Vincent Nichols, wiceprzewodniczący abp Stanisław Gądecki oraz przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (ComECE) kard. Jean-Claude Hollerich.

Źródło: PAP