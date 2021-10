Białoruski parlament: kary za wzywanie do sankcji, wypowiedzenie umowy o readmisji

Przegłosowane poprawki do kodeksu karnego przewidują zwiększenie kary za działania mające na celu szkodzenie bezpieczeństwu Białorusi i wprowadzają „takie znamiona tego przestępstwa jak wezwania do zastosowania ograniczeń (sankcji) wobec Białorusi, osób fizycznych i prawnych” – podano w komunikacie agencji BiełTA. Maksymalny wymiar kary to 12 lat więzienia.

Deputowani niższej izby białoruskiego parlamentu, Izby Reprezentantów, przyjęli w poniedziałek w pierwszym czytaniu poprawki dotyczące wprowadzenia odpowiedzialności karnej za wzywanie do sankcji. Izba wyższa, Rada Republiki, poparła z kolei ustawę o zawieszeniu umowy o readmisji z UE.

Przegłosowane poprawki do kodeksu karnego przewidują zwiększenie kary za działania mające na celu szkodzenie bezpieczeństwu Białorusi i wprowadzają „takie znamiona tego przestępstwa jak wezwania do zastosowania ograniczeń (sankcji) wobec Białorusi, osób fizycznych i prawnych” – podano w komunikacie agencji BiełTA. Maksymalny wymiar kary to 12 lat więzienia.

W obu izbach parlamentu przegłosowano także w poniedziałek ustawę, która zawiesza umowę o readmisji między Białorusią i Unią Europejską. Ustawę skierował do parlamentu we wrześniu Alaksandr Łukaszenka.

W czerwcu, w ramach odpowiedzi na unijne sankcje za łamanie praw człowieka na Białorusi, Mińsk zapowiedział, że wstrzyma obowiązywanie umowy o readmisji. Ogłosił również zawieszenie udziału Białorusi w programie Partnerstwa Wschodniego oraz odesłał „na konsultacje” do Brukseli unijnego ambasadora.

„Z wielką przykrością konstatujemy, że wymuszone wstrzymanie działania porozumienia (o readmisji – red.) wpłynie negatywnie na współpracę z UE w sferze walki z nielegalną migracją i przestępczością zorganizowaną” – przekazało 28 czerwca MSZ Białorusi.

Umowy o uproszczeniach wizowych i readmisji zostały podpisane 8 stycznia ubiegłego roku, a weszły w życie w lipcu.

Rozmowy w sprawie uproszczenia procedur wizowych Białoruś i UE prowadziły od 2014 r. UE, podobnie jak w stosunku do pozostałych państw, łączyła podpisanie tego porozumienia z umową o readmisji. Zakłada ona m.in., że Białoruś będzie przyjmować z powrotem nielegalnych imigrantów, którzy z jej terytorium trafią do krajów UE.

Obie izby parlamentu przyjęły w poniedziałek ustawę o zmianach w konstytucji, dotyczącą wprowadzenia wspólnego dnia głosowania w wyborach lokalnych i parlamentarnych. Oznacza to, że wybory do zgromadzeń lokalnych nie odbędą się na początku przyszłego roku, ale jesienią 2023 r. Tym samym nie dojdzie do sytuacji, w której na początku roku odbywałyby się dwie kampanie wyborcze. Do końca lutego - według zapowiedzi władz - ma się odbyć referendum w sprawie zmian konstytucji.

Autor:tas, karol

Źródło: PAP, Radio Swoboda