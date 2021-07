Oddali rodzinie rzeczy osobiste zmarłego opozycjonisty. Pamiętnika nie ma

"50-letni skazany Witold Aszurak został znaleziony nieprzytomny przez inspektora dyżurnego kolonii nr 17. Do udzielenia mężczyźnie wykwalifikowanej pomocy wezwano pracowników medycznych oraz karetkę pogotowia. Mimo zabiegów resuscytacyjnych prowadzonych przez lekarzy nie udało się go uratować" - głosił komunikat śledczych.

Wątpliwości obrońców praw człowieka

Zdaniem obrońców praw człowieka, z którymi skontaktowało się Radio Swoboda, "pokazana na nagraniu śledczych cela więzienna nie wygląda naturalnie, podobnie jak cała reszta". Ich wątpliwości wzbudziło zarówno wyremontowane wnętrze pomieszczenia, jak i to, że do mężczyzny "natychmiast" ktoś przyszedł z pomocą. Z nagrania wynika, że nie był to lekarz, a strażnik więzienny. Nienaturalne było też to, że w kilkuosobowej celi zabrakło zarówno innych skazanych, jak i przedmiotów należących do nich, takich jak ubrania, ręczniki czy szczoteczki do zębów. Opozycjoniści nie wykluczają, że przed śmiercią aktywista mógł zostać ciężko pobity.