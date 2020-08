"Reżim Łukaszenki pęka". Światowe media o "maleńkiej Białorusi"

Amerykański "Wall Street Journal" zwrócił uwagę, że gdy liderka opozycji Swiatłana Cichanouska zgłaszała protest wyborczy, spodziewano się, że będzie to początek jej walki o prezydenturę. Tak się jednak nie stało - zamiast tego Cichanouska wyjechała na Litwę, a na nagraniu przesłanym za pośrednictwem mediów społecznościowych zwróciła się do swoich zwolenników o zaprzestanie protestów.

Brutalne tłumienie protestów

"The Guardian" zauważa więcej przyczyn wzrostu napięć na Białorusi. "Załamująca się gospodarka, nieudolna odpowiedź na zakażenia koronawirusem, narastająca krytyka za pośrednictwem mediów społecznościowych, coraz bardziej pewne siebie społeczeństwo obywatelskie i wypalenie się władzy, która zdaje się, że wyczerpała pomysły" - wskazuje. Brytyjski dziennik zwrócił uwagę także na fakt, że w porównaniu z poprzednimi wyborami tym razem do wyścigu o fotel prezydenta wystartowali "prawdziwi rywale".

Poparcie unijnych liderów dla narodu białoruskiego

"Machina represji jest przytłaczająca"

"Machina represji jest przytłaczająca. We wtorek Marta trafiła do sądu, gdzie sędzia bez namysłu skazał ją na 15 dni, nie przesłuchując choćby jednego z tak zwanych świadków" - kontynuował niemiecki dziennik, cytując jednego ze znajomych kobiety. "Widziałem oczy tego sędziego. Cynizm pozbawił ich wszystkiego, co ludzkie, ale widać było w nich także nerwowość i strach. Ludzie tacy jak on zdają sobie sprawę, że ich miasto zostało oblężone i płonie, i że wkrótce będą musieli za wszystko odpowiedzieć" - powiedział.