Łukaszenka mówi o nowych wyborach. "Po przyjęciu nowej konstytucji"

Prezydent zagłuszany przez robotników

Łukaszenka przekonywał, że jeśli w kraju odbędą się nowe wybory, to mińska fabryka, a także inne duże białoruskie zakłady przemysłowe przestaną istnieć. Liczbę uczestników strajków oszacował na 150-200 osób i argumentował, że nie jest to liczba decydująca. Przypominał, że to on - "zły prezydent" - kazał utrzymywać zatrudnienie, "aby ludzi nie wyrzucano na ulicę". Dodał następnie: - Kto chce pracować, niech pracuje, a kto nie chce - cóż, nie zmusimy ich.