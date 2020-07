Mówił, że koronawirus to "psychoza". Łukaszenka: przebyłem zakażenie, tak wczoraj stwierdzili lekarze

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka powiedział we wtorek, że przebył zakażenie koronawirusem. Jak informuje agencja BiełTA Łukaszenka zapewnił, że obecnie jest już zupełnie zdrowy. - Chwała Bogu, że trafiłem do grupy bezobjawowych - dodał.

Spotykacie człowieka, który zdołał przechorować koronawirusa "na nogach" – oświadczył we wtorek Łukaszenka podczas spotkania z wojskowymi w mińskiej jednostce wojsk MSW. - Tak wczoraj stwierdzili lekarze. Bez objawów – dodał. Przeprosił za swój osłabiony głos, bo, jak stwierdził, "ostatnio musi dużo mówić". Prezydent odbywa w ostatnim czasie wiele spotkań z przedstawicielami różnych struktur i zakładów. Na Białorusi trwa kampania przed wyborami prezydenta, w których Łukaszenka ubiega się o szóstą kadencję z rzędu.

- Jak mówiłem, 97 procent ludności przechodzi tę zarazę bezobjawowo. Chwała Bogu, że trafiłem do tej grupy bezobjawowych – powiedział. - W końcu i ja trafiłem do złotego zbioru Białorusi – dodał, nawiązując zapewne do tego, że nabył odporność na SARS-CoV-2.