Autobus uderzył w przystanek w Sztokholmie. Są ofiary śmiertelne

Autobus wjechał w przystanek w Sztokholmie. Są ofiary śmiertelne Źródło: PAP/EPA/Henrik Montgomery / TT

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło około godziny 15 na ulicy Valhallavägen w centrum Sztokholmu. Według dziennika "Aftonbladet", który jako pierwszy podał tę informację, dwupiętrowy autobus komunikacji miejskiej uderzył w przystanek autobusowy.

Rzecznik sztokholmskich służb ratunkowych podał, że w autobusie nie było pasażerów. Poinformował, że sześć osób zostało poszkodowanych w wypadku, nie sprecyzował jednak, ile jest ofiar śmiertelnych.

Według informacji gazety "Expressen" zginęły trzy osoby.

Według wstępnych informacji, autobus komunikacji miejskiej uderzył w przystanek autobusowy Źródło: Henrik Montgomery/EPA/PAP

Wypadek zakwalifikowano jako przyczynienie się do śmierci osób trzecich.

- Kierowca autobusu został aresztowany, ale jest to standardowa procedura w tego typu zdarzeniu – powiedział rzecznik policji.

Jak dodał, nic nie wskazuje, że był to zamach.