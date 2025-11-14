Autobus uderzył w przystanek w Sztokholmie. Są ofiary śmiertelne

Do wypadku doszło około godziny 15 na ulicy Valhallavägen w centrum Sztokholmu. Według dziennika "Aftonbladet", który jako pierwszy podał tę informację, dwupiętrowy autobus komunikacji miejskiej uderzył w przystanek autobusowy.
Rzecznik sztokholmskich służb ratunkowych podał, że w autobusie nie było pasażerów. Poinformował, że sześć osób zostało poszkodowanych w wypadku, nie sprecyzował jednak, ile jest ofiar śmiertelnych.
Według informacji gazety "Expressen" zginęły trzy osoby.
Wypadek zakwalifikowano jako przyczynienie się do śmierci osób trzecich.
- Kierowca autobusu został aresztowany, ale jest to standardowa procedura w tego typu zdarzeniu – powiedział rzecznik policji.
Jak dodał, nic nie wskazuje, że był to zamach.
Autorka/Autor: mgk/lulu
Źródło: tvn24.pl, Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Henrik Montgomery/EPA/PAP