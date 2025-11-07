Wiedeń, stolica Austrii Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że Dyrekcja Ochrony Państwa i Wywiadu (DSN) odkryła w Wiedniu skrytkę z bronią. W wynajmowanym magazynie znaleziono walizkę, w której znajdowało się pięć pistoletów i dziesięć magazynków. "Uważa się, że skrytka z bronią należała do zagranicznych struktur organizacji terrorystycznej Hamas" - podkreślono w komunikacie.

Celem miały być "izraelskie lub żydowskie instytucje w Europie"

Austriackie MSW zaznaczyło, że odkrycie to nastąpiło w ramach trwającego od wielu tygodni szeroko zakrojonego dochodzenia w sprawie terrorystów związanych z Hamasem. "W trakcie dochodzenia pojawiło się podejrzenie, że jedna z grup przemyciła broń do Austrii, aby wykorzystać ją do ewentualnych ataków terrorystycznych w Europie. Według aktualnego stanu śledztwa celem ataków miały być przede wszystkim izraelskie lub żydowskie instytucje w Europie" - napisano.

W ramach tego samego dochodzenia 3 listopada w Londynie aresztowany został 39-letni obywatel Wielkiej Brytanii. Mężczyzna jest podejrzewany o bliskie związki ze skrytką broni i z grupą terrorystyczną.

Niemiecka prokuratura wydała oświadczenie

Również w czwartek oświadczenie w tej sprawie wydała niemiecka prokuratura, która poinformowała, że Brytyjczyk, Mohammed A., został aresztowany na podstawie niemieckiego nakazu aresztowania. Przekazano, że zarzuca się mu, że jest członkiem Hamasu i latem tego roku dwukrotnie spotkał się w Berlinie z innym członkiem grupy o imieniu Abed Al G. Mężczyzna przekazał mu pięć sztuk broni i amunicję, którą Brytyjczyk przewiózł do Wiednia - podała prokuratura. "Działania te miały na celu przygotowanie zamachów Hamasu na izraelskie lub żydowskie instytucje w Niemczech i Europie" - podkreślono.

Dodano, że wobec Abeda Al G. toczy się odrębne postępowanie. Wcześniej prokuratura informowała, że jest on obywatelem Niemiec i został aresztowany na początku października w Berlinie wraz z dwiema innymi osobami. W trakcie aresztowania policja skonfiskowała broń, w tym karabin szturmowy AK 47, kilka pistoletów i znaczną ilość amunicji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jednostka specjalna zatrzymała 22-latka. Miał planować zamach