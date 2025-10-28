Wyruszyła w długi rejs, odłączyła się od grupy. Znaleziono ciało

Huragan zmusił statek zmierzający na Bermudy do zawinięcia do portu w Portland Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policja australijskiego stanu Queensland poinformowała, że 26 października odnaleziono ciało około 80-letniej kobiety, która dzień wcześniej nie dotarła na pokład statku wycieczkowego Coral Adventurer. Według policji zmarła w "nagłych i niepodejrzanych" okolicznościach. Zdaniem służb mogła spaść z klifu.

Lizard Island, Australia Źródło: Spiridon Sleptsov/Shutterstock

Rejs wokół rajskich wysp. Co się wydarzyło?

Wycieczkowiec w piątek wyruszył w 60-dniowy rejs dookoła Australii. W sobotę turyści zwiedzali wyspę Lizard Island u Wybrzeży Wielkiej Rafy Koralowej. W pewnym momencie starsza kobieta oddzieliła się od grupy. Według relacji australijskiego portalu News.au zrobiła sobie przerwę, by odpocząć - pokonywano stromą trasę Cook’s Look. Jej zniknięcie zauważono pięć godzin później, gdy statek miał ruszać w dalszą podróż. Przed północą zgłoszono policji jej zaginięcie i rozpoczęto poszukiwania, które zakończyły się następnego dnia, gdy odnaleziono zwłoki.

Queensland's reputation as a safe cruising destination has been rocked by the death of a passenger left behind on a remote island. The woman in her 80s was hiking on Lizard Island, and no one realised she was missing for five hours. https://t.co/CsdPvdnqQ5 @rachbaxter7 pic.twitter.com/SGlHDLPBCx — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) October 28, 2025 Rozwiń

- Jesteśmy głęboko zasmuceni tą sytuacją i oferujemy pełne wsparcie rodzinie kobiety - mówił w rozmowie z portalem dyrektor generalny Coral Expeditions, Mark Fifield. Na pokładzie statku znajdowało się 120 pasażerów i 46 członków załogi, ustalił magazyn "People". Kobieta w podróż statkiem dookoła Australii wyruszyła bez osoby towarzyszącej.

Australijski Urząd Bezpieczeństwa Morskiego (AMSA) poinformował, że jest świadomy incydentu i prowadzi dochodzenie w tej sprawie, donosi "Guardian".

OGLĄDAJ: TVN24 HD