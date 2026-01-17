Ataki zabójczych dronów. Tak będą z nimi walczyć

Kolumbia. Bogota na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Kolumbia od sześciu dekad jest uwikłana w wewnętrzny konflikt zbrojny, w którym zginęło ponad 450 tysięcy osób. W konflikcie w tym andyjskim kraju biorą udział wojsko i policja, lewicowi partyzanci, gangi przestępcze utworzone przez prawicowe grupy paramilitarne oraz kartele narkotykowe.

- Kolumbia rozpoczyna realizację jednej z najodważniejszych i najbardziej innowacyjnych strategii na rzecz naszego bezpieczeństwa narodowego - powiedział minister obrony Pedro Sanchez w oświadczeniu wideo.

Rząd Kolumbii zatwierdził budżet w wysokości 271,1 miliona dolarów na pierwszy etap projektu - dodał Sanchez.

W piątek w Bogocie odbyło się spotkanie z krajami i firmami zainteresowanymi projektem, jednak nie ujawniono szczegółów - przekazała agencja Reutera.

Kolumbia inwestuje w obronność

W latach 2024-2025 Kolumbia odnotowała 264 ataki bezzałogowych dronów załadowanych materiałami wybuchowymi. Doszło do nich głównie w gęstych dżunglach i regionach górskich kraju, gdzie uprawiano liście koki - podstawowy składnik do produkcji kokainy.

Ataki przypisuje się partyzantom Narodowej Armii Wyzwolenia (ELN) oraz dysydentom z grupy partyzanckiej Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii (FARC).

Według oficjalnych statystyk w atakach dronów w latach 2024-2025 zginęło 15 żołnierzy, a 153 zostało rannych.

W listopadzie Kolumbia podpisała umowę o wartości 3,1 miliarda euro (3,6 miliarda dolarów) ze szwedzką firmą Saab na zakup 17 myśliwców Gripen w ciągu najbliższych pięciu lat.

