"Nie zauważyłem, kiedy byłem cały we krwi". Nowe nagranie i relacja pasażera po ataku w samolocie
CNN opublikowała nowe nagranie z pokładu samolotu linii flydubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu, gdzie według izraelskich władz drugi pilot zaatakował kapitana i próbował rozbić maszynę. Na nagraniu widać grupę kilku mężczyzn przy kokpicie samolotu, a jeden z nich ma białą, zakrwawioną koszulkę. Ten właśnie pasażer zrelacjonował w rozmowie z CNN to, co działo się na pokładzie.
Atak w samolocie linii flydubai. Relacja pasażera
Mężczyzna był na pokładzie samolotu wraz z rodziną. - Usłyszałem krzyk żony, krzyczała wniebogłosy i słyszałem krzyki moich córek: "nie chcemy umierać, tato, nie chcemy umierać" - wspomniał.
- Aż się teraz wzruszam, kiedy słyszy się, jak córki błagają o pomoc. Robi się wszystko, by im pomóc - relacjonował. Stwierdził, że to był impuls, który popchnął go do działania. - To zdecydowanie instynkt - przyznał.
- Rzuciliśmy się na niego, trzech facetów, i siłowaliśmy się z nim gołymi rękami. To działo się bardzo szybko. Adrenalina była wysoka - mówił dalej.
- Nawet nie zauważyłem, kiedy byłem cały we krwi podczas walki. W takiej chwili działasz jak maszyna. Próbujesz rozwiązać problem, zapanować nad sytuacją i być tak skutecznym, jak to tylko możliwe - tłumaczył mężczyzna.
Co działo się na pokładzie samolotu linii flydubai
Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu linii flydubai, którym podróżowało 174 pasażerów, rozegrały się w środę. W trakcie lotu z Dubaju do Tel Awiwu drugi pilot zaatakował kapitana i najprawdopodobniej chciał rozbić maszynę. Według relacji pasażerów, atak miał nastąpić za pomocą scyzoryka. W trakcie incydentu samolot gwałtownie zmieniał wysokość.
Napastnika udało się obezwładnić dzięki reakcji osób znajdujących się na pokładzie. To miało umożliwić obecnej na pokładzie drugiej parze pilotów - w cywilu - przejęcie kontroli nad samolotem i bezpieczne wylądowanie w Arabii Saudyjskiej.
Po wylądowaniu drugi pilot został zatrzymany. Resort transportu w Jerozolimie poinformował, że incydent zostanie zbadany w ramach wspólnego śledztwa z resortem obrony. Przeprowadzenie śledztwa zlecił również prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich.