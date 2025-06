Trump z doradcami w pokoju dowodzenia. Biały Dom pokazał zdjęcia

Trump: chce widzieć Iran bez broni atomowej Źródło: TVN24, CNN

Prezydent USA Donald Trump powiedział w orędziu w sobotę późnym wieczorem czasu lokalnego, że amerykańskie ataki na irańskie obiekty atomowe "kompletnie zrównały je z ziemią". Wezwał przy tym Iran do zawarcia pokoju, grożąc znacznie silniejszymi atakami, jeśli tego nie zrobi.

"Po dniach narad i na długo przed wyznaczonym przez siebie dwutygodniowym terminem, decyzja Trumpa o dołączeniu do izraelskiej operacji militarnej przeciwko Iranowi, stanowi poważną eskalację konfliktu" - opisał Reuters.

Trump na początku tego tygodnia podjął nagłą decyzję o wcześniejszym opuszczeniu szczytu G7 w Kanadzie z "powodu tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie". Według cytowanego wówczas przez NBC News amerykańskiego urzędnika Trump polecił Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, by "była gotowa w Situation Room, gdy wróci ze szczytu" G7 w Kanadzie. - Pewnie widzicie to samo, co ja. Muszę wrócić tak szybko, jak to możliwe - mówił.

Trump z doradcami w Situation Room

Situation Room (pokój dowodzenia) to podziemne centrum dowodzenia w Białym Domu często używane w sytuacjach kryzysowych.

Biały Dom w sobotę wieczorem opublikował zdjęcia Donalda Trumpa, a także między innymi wiceprezydenta J.D. Vance'a, szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, szefa dyplomacji USA Marco Rubio, przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generała Dana Caine'a oraz szefowej personelu Białego Domu Susie Wiles z pomieszczenia.

