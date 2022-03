Niemiecki regionalny minister apeluje o udzielenie pomocy Polsce w związku ze wzrostem liczby uchodźców

Minister do spraw uchodźców i integracji Nadrenii Północnej-Westfalii Joachim Stamp zaapelował do rządu Niemiec w imieniu krajów związkowych i gmin, aby przedyskutować z organizacjami pomocowymi i wszystkimi zaangażowanymi stronami, jak tworzyć nowe miejsca pobytu dla uchodźców i by działać w tej sprawie "naprawdę odpowiedzialnie". Ocenił, że bez pomocy innych krajów europejskich Polska nie będzie dalej w stanie zapewnić humanitarnej opieki uchodźcom w ciągu nadchodzących tygodni.