Świat Atak na parlamentarzystkę Helen Haines. Premier Australii przekazał nowe informacje Oprac. Agata Nalepa |

Wangaratta, Australia Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MICK TSIKAS

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Premier Australii Anthony Albanese przekazał we wtorek, że deputowana Helen Haines przebywa w szpitalu w stanie krytycznym, ale stabilnym. Polityczka została dzień wcześniej zaatakowana przed swoim biurem poselskim w Wangaratcie, w australijskim stanie Wiktoria.

Szef rządu poinformował, że podejrzany pozostaje w areszcie, a służby prowadzą dochodzenie mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia. - Pozwólmy policji przeprowadzić śledztwo. Ważne jest, abyśmy opierali się na faktach, a nie na spekulacjach - powiedział Albanese, cytowany przez australijski portal 7News. Premier zaznaczył, że na obecnym etapie nie udało się ustalić, jaki był motyw napastnika.

Kwiaty dla Helen Haines pod jej biurem, Wangaratta (Australia) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JAMES ROSS

Dwukrotnie wjechał w nią samochodem

Do ataku doszło w poniedziałek przed biurem poselskim Helen Haines w Wangaratcie, na południu Australii. Kobieta zaparkowała swój samochód, a następnie pochyliła się nad otwartym bagażnikiem. Wówczas kierowca innego pojazdu dwukrotnie w nią uderzył, przygniatając ją do jej własnego auta.

Zareagował miejscowy fryzjer, który był świadkiem zdarzenia. Wyciągnął napastnika z samochodu, obezwładnił go i pilnował aż do przyjazdu funkcjonariuszy. Premier Anthony Albanese podziękował mu za ten akt odwagi.

Ciężko ranną polityczkę przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Część australijskich mediów podała, że lekarze musieli amputować jej jedną nogę i podejmują działania, aby uratować drugą.

W samochodzie podejrzanego znaleziono nóż

Australijska policja poinformowała, że podczas przeszukania samochodu napastnika znaleziono nóż. Media informują, że zatrzymany to Brendan Nugent. Mężczyzna został poddany ocenie stanu zdrowia psychicznego, jednak jej wyników nie ujawniono.

Jak przekazała australijska stacja ABC, podejrzany może usłyszeć zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego. Za taki czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Przesłuchania w sprawie wciąż trwają. W dochodzenie zaangażowane są australijska policja federalna, policja stanu Wiktoria oraz służby wywiadowcze.

Kwiaty dla Helen Haines pod jej biurem, Wangaratta (Australia) Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JAMES ROSS

Rodzina podejrzanego zna Haines od ponad 20 lat

Po ataku oświadczenie wydali bliscy zatrzymanego. Ujawnili, że od ponad dwóch dekad utrzymują przyjacielskie relacje z Helen Haines. "Będziemy pomagać policji stanu Wiktoria w każdy możliwy sposób" - zapewnili ojciec podejrzanego i jego partnerka.

Śledczy nie przedstawili dotąd ustaleń dotyczących motywu ataku.

Helen Haines jest australijską parlamentarzystką, która w swojej działalności politycznej opowiadała się między innymi za zwiększeniem świadczeń dla osób bezrobotnych oraz zdecydowanymi działaniami na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.