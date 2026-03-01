Armia USA: uderzyliśmy w ponad 1000 celów

Skutki nalotów na siedzibę irańskiego przywódcy w Teheranie - wideo bez dźwięku Źródło: Reuters/Vantor

Amerykańsko-izraelski atak na Iran, w którym zginął najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei, rozpoczął się w sobotę rano. Prezydent USA Donald Trump, ogłaszając rozpoczęcie działań bojowych, wezwał naród irański do powstania przeciwko reżimowi.

Zaatakowana została siedziba najwyższego przywódcy w Teheranie oraz irańskie cele wojskowe. Armia izraelska ogłosiła, że zaatakowała "setki celów wojskowych", w tym wyrzutnie rakiet w zachodnim Iranie. W akcji brało udział około 200 izraelskich myśliwców.

Amerykańskie Centralne Dowództwo przekazało, że uderzyło w ponad 1000 celów. Między innymi w irańskie centra dowodzenia, jednostki obrony powietrznej, okręty, łodzie podwodne i centra komunikacyjne.

W nalotach na Iran zginęło co najmniej 201 osób, a 747 zostało rannych - poinformował Czerwony Półksiężyc. Organizacja dodała, że z 31 prowincji Iranu 24 zostały dotknięte amerykańsko-izraelskimi atakami.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że ataki na Teheran "będą się nasilać" w nadchodzących dniach. Dodał, że "wydał instrukcje dotyczące kontynuacji kampanii" przeciwko Iranowi podczas spotkania ze swoim ministrem obrony, szefem sztabu i szefem Mossadu.

W oświadczeniu wideo nagranym na dachu izraelskiej kwatery głównej w Tel Awiwie Netanjahu dodał, że izraelskie "siły atakują teraz serce Teheranu z coraz większą siłą, a w nadchodzących dniach będzie to jeszcze bardziej nasilone".

