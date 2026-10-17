PILNE Atak izraelskich osadników na konwój dyplomatyczny. Byli w nim Polacy Oprac. Aleksandra Sapeta |

Rosnąca przemoc na Zachodnim Brzegu i rosnąca krytyka zachodnich państw wobec Izraela Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Google Maps

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Wcześniej o zdarzeniu poinformowały izraelskie media, według których kilku zamaskowanych osadników zaatakowało w sobotę Palestyńczyków w trakcie zbioru oliwek w Taybeh na Zachodnim Brzegu. Zaatakowany został też konwój dyplomatów.

Informację o ataku na dyplomatów potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

"Potwierdzamy, że na Zachodnim Brzegu Jordanu doszło do ataku na konwój, w którym znajdowali się przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, w tym polscy dyplomaci" - napisał na X. Jak dodał, "według wstępnych informacji za atak mogą odpowiadać izraelscy osadnicy".

❗Potwierdzamy, że na Zachodnim Brzegu Jordanu doszło do ataku na konwój, w którym znajdowali się przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, w tym polscy dyplomaci. Według wstępnych informacji za atak mogą odpowiadać izraelscy osadnicy.

Polskim dyplomatom nic się nie stało. Z… — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) October 17, 2026 Rozwiń

Podkreślił, że polskim dyplomatom "nic się nie stało".

Wicepremier Belgii potępił atak

"Potępiam atak zamaskowanych osadników w Taybeh, na okupowanym Zachodnim Brzegu, skierowany przeciwko Palestyńczykom, naszemu konsulowi generalnemu, francuskim i polskim dyplomatom, a także przedstawicielom Kościoła katolickiego" - oświadczył na X szef belgijskiej dyplomacji i wicepremier Maxime Prevot.

Źródło: Google Maps

Jak dodał, "doszło do napaści na francuskiego burmistrza oraz uszkodzenia belgijskiego pojazdu". "Nasz zespół jest bezpieczny" - napisał.

Według Radia Wojskowego osadnicy podjechali na quadach, otoczyli pojazdy delegacji i zażądali okazania dokumentów tożsamości. Następnie wybili szybę w samochodzie należącym do belgijskiego konsulatu.

Wicepremier Belgii: osadnicy atakują również dziennikarzy

Belgijski minister zwrócił uwagę, że Palestyńczycy "codziennie spotykają się z tą przemocą".

"Osadnicy atakują również dziennikarzy relacjonujących te wydarzenia oraz dyplomatów. Zbieranie oliwek, relacjonowanie wiadomości czy wykonywanie obowiązków dyplomatycznych nigdy nie powinno narażać nikogo na ryzyko ataku" - czytamy we wpisie wicepremiera Belgii.

Zapowiedział, że jego kraj będzie naciskać na wprowadzane sankcji UE wobec odpowiedzialnych za tę przemoc oraz tych, którzy ich wspierają.

🇵🇸 I condemn in the strongest terms the attack by masked settlers in Taybeh, in the occupied West Bank, against Palestinians, our Consul General, French and Polish diplomats as well as catholic representatives. A French mayor was assaulted and a Belgian vehicle damaged. Our team… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) October 17, 2026 Rozwiń

Siły Obronne Izraela (IDF) potępiły atak, zaznaczając jednak, że wizyta dyplomatów nie została z nią wcześniej uzgodniona. Wojsko zapowiedziało zbadanie okoliczności zdarzenia.

The IDF strongly condemns the severe act of violence that took place in the area of Taybeh, during which diplomatic representatives were attacked by Israeli rioters.



Police forces and forensic investigators from the Judea and Samaria District are entering the area accompanied by… — Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2026 Rozwiń

Ataki izraelskich osadników na Zachodnim Brzegu

Atak na konwój dyplomatów miał miejsce dzień po tym, jak około 80 izraelskich osadników, zaatakowało Palestyńczyków zbierających oliwki. Wśród poszkodowanych znalazła się amerykańska fotoreporterka "Washington Post" Heidi Levine. Według jej córki, dziennikarka doznała złamania żebra i kilku kręgów oraz poważnych obrażeń dłoni. W sobotę przechodziła operację palca, który został niemal oderwany podczas napaści - podał portal "Times of Israel".

Przemoc izraelskich osadników wobec Palestyńczyków na okupowanym Zachodnim Brzegu nasiliła się w tym roku, a liczba ataków wzrosła jeszcze bardziej w tygodniach poprzedzających wybory parlamentarne w Izraelu, zaplanowanych na 27 października.

Według danych ONZ, do połowy września od początku 2026 roku odnotowano ponad 1600 ataków na Palestyńczyków i ich mienie.

Mieszkańcy i organizacje praw człowieka zarzucają izraelskim władzom bezczynność wobec sprawców. Zbiory oliwek stanowią ważne źródło utrzymania wielu palestyńskich rodzin. Podobnie jak w poprzednich latach osadnicy napadają na rolników, kradną oliwki i sprzęt rolniczy, podpalają drzewa oraz niszczą sadzonki.