Premier Rumunii: nie ma darmowych lotów ewakuacyjnych z Izraela

- Nie istnieją darmowe loty ewakuacyjne z Izraela, a koszt biletu będzie zwracany tylko w wyjątkowych sytuacjach – podkreślił przy tym rumuński premier. Linie lotnicze Tarom ustaliły koszt biletu na poziomie 350 euro, czyli równowartość ok. 1500 zł. Według premiera pokrywa to wyłącznie koszty obsługi lotów. Ciolacu zaznaczył, że pomimo ryzyka, w odróżnieniu od innych, te linie lotnicze w ogóle zdecydowały się na organizację rejsów.

Rumunia ewakuuje rodaków z Izraela

Jak powiadamia MSZ Rumunii, w resorcie od soboty działa specjalna komórka kryzysowa, a do Izraela wysłano specjalny zespół mobilny MSZ do wsparcia na miejscu dyplomatów, pomagających obywatelom, chcącym powrócić do kraju.