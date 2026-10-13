Świat Atak dronów na statki u wybrzeży Bułgarii. Jeden zatonął Oprac. Kamila Grenczyn |

Drony zaatakowały dwa statki u wybrzeży Bułgarii. Jedna z jednostek zatonęła Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rumen Radew poinformował we wtorek na posiedzeniu rządu o ataku dronów na dwa statki. Jedna z jednostek została trafiona przez trzy drony około 1.30 w nocy (00.30 czasu polskiego) 18 mil morskich na wschód od miasta Bjała.

Zaatakowany statek - jak przekazał szef rządu - to należący do ukraińskiego armatora "Chelsea 3", pływający pod maltańską banderą. Bułgarskie służby uratowały całą załogę jednostki, w której skład wchodziło siedmiu obywateli Ukrainy i ośmiu Azerbejdżanu. Pięciu członków załogi otrzymało pomoc medyczną, jednak nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Bjała, Bułgaria Źródło zdjęcia: Mapy Google

- Zaledwie przed chwilą, w trakcie obrad rady, otrzymaliśmy informację o trafieniu kolejnego statku, 17 mil na wschód od miejscowości Krapec. Z aktualnych doniesień wynika, że ​​jednostka zatonęła. Uratowano jednego członka załogi, a sytuacja jest wciąż wyjaśniana - powiedział Radew.

Radew: skutki są korzystne dla Rosji

Radew zaznaczył, że kolejny atak w bezpośrednim sąsiedztwie bułgarskich wód terytorialnych jest "absolutnie niedopuszczalny". - Mam zaplanowaną rozmowę z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte - poinformował.

- Nie dysponujemy twardymi, jednoznacznymi dowodami, by wysunąć oskarżenia wobec konkretnej strony. Logika jednak wskazuje (...), że skutki są korzystne dla Federacji Rosyjskiej - oświadczył premier. Dodał przy tym, że w związku z tym incydentem wezwie rosyjskiego ambasadora.

Bułgaria nie graniczy ani z Ukrainą, ani z Rosją, mimo to - jak pisze Reuters - jako członek NATO zajmuje strategiczne położenie nad Morzem Czarnym, gdzie oba te państwa posiadają ważne porty.

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Von der Leyen: to kolejny front eskalacji rosyjskiej wojny w Ukrainie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potępiła ataki dronów na statki handlowe u wybrzeży Bułgarii. "Morze Czarne stało się kolejnym frontem eskalacji rosyjskiej wojny w Ukrainie. To niedopuszczalne" - zaznaczyła na platformie X.

"Wspieramy Bułgarię i dziękujemy jej ratownikom za szybką reakcję. Osoby odpowiedzialne powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności" - oświadczyła.

The Black Sea has become another front of escalation of the Russian war in Ukraine.



This is unacceptable.



I strongly condemn the drone attacks on merchant ships near Bulgaria’s coast.



Putting the lives of the crew in grave danger and threatening security in the Black Sea.



We… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2026 Rozwiń

Sybiha: Rosja atakuje Morze Czarne, aby uczynić z głodu broń

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył w przekazanym mediom komunikacie, że dwa statki, trafione przez drony na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii, zostały zaatakowane przez Rosję, a na skutek tego zdarzenia ucierpieli obywatele Ukrainy i Azerbejdżanu. Jak podkreślił atak ten "ponownie pokazuje świadome lekceważenie przez Moskwę życia cywilów i bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym".

Szef ukraińskiej dyplomacji wezwał partnerów do zwiększenia presji na Rosję oraz zaostrzenia sankcji.

"Morze Czarne jest arterią o kluczowym znaczeniu dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Rosja je atakuje, aby uczynić z głodu broń i trzymać świat jako zakładnika. Trzeba na to odpowiedzieć zdecydowanymi działaniami" - podkreślił Sybiha.