Apple chciał "obejść cła". Reuters: wysłali samolotami 600 ton iPhone'ów

Giełda. Cła Donalda Trumpa wpływają na notowania Źródło: TVN24

Apple zwiększył produkcję iPhone'ów w Indiach i wysłał półtora miliona telefonów, w sumie 600 ton, sześcioma samolotami transportowymi z Indii do Stanów Zjednoczonych - informuje Reuters. Firma chciała w ten sposób obejść rekordowo wysokie cła wprowadzone na Chiny, skąd głównie trafiają telefony do USA.

Analitycy ostrzegają, że ceny iPhone'ów w USA mogą gwałtownie wzrosnąć, biorąc pod uwagę duże uzależnienie firmy Apple od importu z Chin, bo to tam głównie produkowane są te urządzenia. Nałożone na Chiny przez administrację Trumpa cła wynoszą 125 procent. Wartość ta znacznie przekracza 26-procentową taryfę na import z Indii, która została zawieszona w środę przez Trumpa na najbliższe 90 dni.

Apple sprzedaje ponad 220 milionów iPhone'ów rocznie na całym świecie. Firma analityczna Counterpoint Research szacuje, że 20 procent wszystkich iPhone'ów importowanych do Stanów Zjednoczonych pochodzi z Indii, a reszta z Chin.

Starszy analityk ds. badań kapitałowych Dan Ives z firmy finansowej Wedbush Securities w oświadczeniu przesłanym do amerykańskiego wydania "Newsweeka" wyliczył, że koszt nowego iPhone'a wyprodukowanego w USA wyniesie około 3500 dolarów. Pod koniec 2024 roku średnia cena iPhone'a wynosiła 1018 dolarów.

600 ton telefonów z Indii do USA

Jak poinformował agencję Reuters przedstawiciel indyjskiego rządu, od marca z Indii wyleciało sześć samolotów transportowych z produktami Apple o ładowności 100 ton każdy. Jeden z samolotów załadowany telefonami wyleciał z Indii w tym tygodniu.

Według źródła, na które powołuje się Reuters, Apple transportując 600 ton telefonów, "chciał obejść cła". Firma lobbowała u władz indyjskiego lotniska w Ćennaj (Madrasie) w południowej części Indii, aby skróciły czas odprawy celnej z trzydziestu do sześciu godzin.

Reuters, powołując się na wysokiego rangą indyjskiego urzędnika, opisuje, że firma Apple osiem miesięcy pracowała nad zorganizowaniem przyspieszonej odprawy celnej w Ćennaj. Miał w tym pomóc premier Narendra Modi, który wystosował polecenie do urzędników o wsparcie Apple'a.

Donald Trump: kraje dzwonią do nas, są zdesperowane, by zawrzeć porozumienie Źródło: Monika Krajewska/Fakty TVN

Zwiększona produkcja iPhone'ów w Indiach

Reuters podał, że fabryka Foxconn, która produkuje iPhone'y w Indiach, w 2024 roku wyprodukowała 20 milionów iPhone'ów, w tym najnowsze modele 15 i 16.

Jak wynika z dostępnych danych celnych, wartość przesyłek firmy Foxconn z Indii do USA gwałtownie wzrosła - do 770 milionów dolarów w styczniu i 643 milionów dolarów w lutym. Przez cztery poprzednie miesiące ta wartość oscylowała między 110 milionami a 331 milionami dolarów.

Ponad 85 procent styczniowych i lutowych przesyłek lotniczych firmy Foxconn rozładowano w Chicago, Los Angeles, Nowym Jorku i San Francisco.

Administracja Trumpa tłumaczy, że wprowadzenie ceł ma zachęcić amerykańskie firmy do inwestowania w ojczyźnie. Jednak przeniesienie łańcuchów dostaw niezbędnych do produkcji doprowadzi do znacznego wzrostu cen.