Łatuszka: zaginiona szefowa Rady Koordynacyjnej posiada ogromną wiedzę

Łatuszka mówił, że Mielnikawa jest liderką wybranego organu przedstawicielskiego Białorusi i posiada ogromną wiedzę o ruchu demokratycznym i ludziach, którzy do niego wchodzą. Rozmówca "Jeden na jeden" przekazał, że złożył wniosek do Komendy Stołecznej Policji i zwrócił się do ABW z prośbą o podjęcie jak najaktywniejszych działań w celu ustalenia miejsca pobytu Mielnikawej.