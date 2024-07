Dwie walizki na moście, w środku ludzkie szczątki. Trwają poszukiwania mężczyzny

Walizki z ludzkimi szczątkami. Trwają poszukiwania mężczyzny

Trwa śledztwo w sprawie. Policja przekazała, że natychmiast zarządzono poszukiwania mężczyzny, który zostawił walizki. Jak podkreślono, odnalezienie go, jak i zidentyfikowanie ofiar, to obecnie priorytet. "To bardzo niepokojący incydent, w pełni rozumiem obawy naszej społeczności" - podkreśliła p.o. dowódcy Vicks Hayward-Melen. Przekazała też, że według wstępnych ustaleń mężczyzna przyjechał na most taksówką. "Samochód ten został namierzony, a jego kierowca pomaga nam w dochodzeniu" - dodała.